Jennifer Hudson choisie comme remplaçante d’Ellen DeGeneres, de nouveaux plans de talk-show dévoilés

Jennifer Hudson est prête à prendre le relais de la télévision de jour. Variety rapporte exclusivement que l’actrice oscarisée prend la place d’Ellen DeGeneres alors que le talk-show de longue date en est à sa dernière saison. L’émission d’Hudson n’est cependant pas officiellement présentée comme le remplacement de DeGeneres. Au lieu d’être une « suite » de l’émission de DeGeneres, l’émission de Hudson est présentée comme une toute nouvelle série et sera positionnée comme la nouvelle émission phare de Warner Bros. TV.

Les producteurs exécutifs actuels de DeGeneres, Andy Lassner et Mary Connelly, ont également servi de showrunners à l’émission de jour test de Hudson. L’émission test de Hudson a récemment été tournée sur la même scène où DeGeneres filme. Il est maintenant utilisé dans le cadre du pitch aux groupes de chaînes de télévision. On dit que les réunions se passent bien. L’émission d’Hudson a été développée comme « une bande télévisée quotidienne diffusée en première diffusion ». Le rapport note qu’il n’est actuellement pas prévu de lancer sur d’autres plateformes, ni sur des streamers.

L’émission d’Hudson n’a actuellement pas de titre. L’émission est un produit de Warner Bros. Unscripted Television, en association avec Telepictures. Plusieurs éléments clés du spectacle sont encore en cours d’élaboration, par exemple si le spectacle mettra en vedette un DJ ou un groupe live.

Au milieu de l’émission de DeGeneres, Warner Bros. a effectué des recherches approfondies pour combler le vide de DeGeneres. Après avoir parlé à environ 30 personnes, Hudson aurait été le choix le plus intéressé et le plus parfait.

En dehors de la musique et du jeu d’acteur, Hudson a été coach sur les versions américaine et britannique de The Voice. Hudson n’est pas non plus étranger à la télévision de jour. Elle a remporté un Daytime Emmy Award lors de la cérémonie de cette année pour les médias interactifs pour un programme de jour. Le prix était pour le travail de Hudson sur « Baba Yaga » d’Oculus Quest, dont elle a été productrice exécutive.

DeGeneres a annoncé en mai 2021 qu’elle mettrait fin à son émission après 19 saisons à la fin de son contrat en 2022. Elle avait initialement prévu de mettre fin à l’émission en 2019, mais renouvelée pour trois dernières années. Cependant, son image et sa réputation ont été quelque peu ternies après qu’un rapport d’enquête de BuzzFeed a révélé que des membres du personnel accusaient DeGeneres de créer un environnement de travail hostile.