Jennifer Hudson dans une ode agréable à Aretha .

Il y a des moments où “Respect”, un nouveau film inégal, prosaïque mais touchant mettant en vedette Jennifer Hudson dans le rôle de la jeune Aretha Franklin, est sur le point d’identifier quelque chose de vrai et de révélateur sur l’art de son sujet. Cela peut sembler être un léger éloge, mais c’est plus proche que de nombreux biopics de musiciens. Regardez assez et leurs clichés commencent à sonner comme de grands succès : l’enfance troublée marquée par des éclairs de génie ; les contrats de disques et les montages de pochettes d’albums ; les mariages déchirés par la dépendance, les abus et les ravages de la célébrité. La musique devient au mieux une bande-son et au pire une réflexion après coup, quelque chose pour couvrir les écarts entre les traumatismes et les jalons.

“Respect”, produit sur papier glacé, habilement interprété et notamment développé par Franklin elle-même avant sa mort en 2018, n’évite pas entièrement ces pièges. Mais comme dirigé par Liesl Tommy (“Queen Sugar”, “The Walking Dead”), faisant un premier long métrage solide, il trébuche rarement directement sur eux. Le scénario, de la dramaturge et scénariste de télévision Tracey Scott Wilson, est peut-être un récit plus fin et plus flatteur que la mini-série non autorisée de cette année “Genius: Aretha”, mais il fait également une vertu de certaines de ses conventions, investissant des notes bien usées avec de nouvelles réserves d’émotion. C’est tout à fait approprié, dans la mesure où l’éclat de Franklin réside dans sa capacité à riffer sur des standards bien-aimés; son album gospel de 1972, “Amazing Grace”, dont la production met fin à l’histoire, en est un exemple transcendant. La chanson qui donne son titre au film en est une autre.

Hailey Kilgore, à gauche, Jennifer Hudson et Saycon Sengbloh jouent les sœurs Franklin dans le film "Respect".

“C’est la chanson d’Otis Redding”, proteste quelqu’un au début du remaniement qui sera bientôt définitif d’Aretha. (“Otis who?” Vient la réplique éventuelle.) Le dévoilement de ce record de 1967 offre une récompense excitante au milieu du film que Hudson, que Franklin a personnellement sélectionné pour le rôle, se déchire avec un aplomb sans surprise. Mais à certains égards, la scène de composition de chansons qui la précède est encore plus agréable : Aretha se couche tard avec ses sœurs, Carolyn (Hailey Kilgore) et Erma (Saycon Sengbloh), taquinant les rythmes et les fioritures qui rendront cette version si mémorable, y compris le refrain contagieux de “Ree, Ree, Ree, Ree” – une Ree-petition dérivée du surnom d’enfance d’Aretha.

Cela s’est-il vraiment passé ainsi ? Le premier mari et manager d’Aretha, Ted White (interprété ici par un formidable Marlon Wayans), est-il vraiment sorti de la chambre en grommelant contre l’heure tardive? Qui sait. Comme beaucoup de scènes du scénario de Wilson (tirées d’une histoire dont elle est créditée aux côtés de Callie Khouri), elle semble parfaitement construite pour renforcer les thèmes fondamentaux. Cela nous rappelle que si le talent envoûtant de Franklin a été nourri par la collaboration musicale de sa famille, il y avait beaucoup d’hommes qui ont essayé de contrôler ce talent, ceux-là mêmes qui avaient le plus besoin d’entendre « Respect » et son puissant souffle de défi.

Ils comprenaient le père influent d’Aretha, le révérend CL Franklin (un imposant Forest Whitaker), un pilier de l’église noire du Detroit des années 1950 et une incarnation des forces étroitement imbriquées – famille, religion, activisme, musique – qui façonneront Aretha et presque la déchirer. Dans la scène d’ouverture, il sort sa fille de 10 ans extraordinairement talentueuse (une très bonne Skye Dakota Turner) pour chanter et épater la foule lors d’une de ses fêtes à la maison. Mais c’est la mère d’Aretha basée à New York, la chanteuse de gospel Barbara Siggers Franklin (Audra McDonald), qui laisse l’impression la plus profonde, l’avertissant de ne pas laisser son père ou quiconque exploiter son don – et c’est un cadeau, à lui rendre. à Dieu et à Dieu seul.

Jennifer Hudson dans le rôle d'Aretha Franklin et Forest Whitaker dans le rôle de son père, le révérend CL Franklin, dans le film "Respect".

Le reste du film retracera la fuite d’Aretha de cette vérité spirituelle fondamentale et son retour triomphal en retard. Rebondissant de Détroit à Birmingham, en Alabama, à New York et au-delà, c’est un voyage prodigue pavé de hauts et de bas écrasants, à commencer par la mort prématurée de Barbara, qui fait taire la jeune Aretha pendant des semaines. Elle retrouve sa voix à la chaire de son père, se transformant en une séquence de Turner à la voix douce à Hudson à pleine gorge alors que la caméra tourbillonne avec extase autour d’elle. (La cinématographie grand écran est de Kramer Morgenthau.)

Trouver sa voix en tant qu’artiste s’avérera cependant plus difficile. Et la performance délicate, impressionnante et convaincante de Hudson semble incarner presque trop bien cette difficulté. Ce n’est pas seulement que Hudson, même lorsqu’il porte un chignon des années 60 et vêtu des costumes radieux de Clint Ramos, est moins physiquement évocateur de Franklin que, disons, Cynthia Erivo l’était dans “Genius: Aretha”. L’imitation peut être la forme la plus sincère d’aplatissement, et comme Diana Ross dans “Lady Sings the Blues” (ou, plus récemment, Renée Zellweger dans “Judy”), Hudson poursuit sagement la vérité émotionnelle plutôt que le mimétisme exigeant. Et sa voix est sans surprise superbe ; alors que vous pouvez parfois entendre sa tension pour le registre supérieur que Franklin a conquis si facilement, son chant est aussi électrique et pleinement ressenti ici que dans “Dreamgirls”, le film qui lui a valu un Oscar il y a 15 ans.

En effet, comme dans “Dreamgirls”, Hudson semble exprimer les sentiments de son personnage plus vivement dans la chanson que dans le dialogue – ce qui n’est pas un défaut fatal dans une comédie musicale, bien qu’il laisse un flou émotionnel tenace au cœur de certaines des scènes dramatiques les plus simples. . C’est en partie par dessein : si le but est de capturer l’esprit plutôt que la lettre de l’immense présence de Franklin, cet esprit dans « Respect » est encore informe. L’Aretha que nous voyons est calculatrice, hésitante et parfois même déférente, pas encore dotée de la forte identité artistique et du savoir-faire de l’industrie musicale qui définiraient son règne en tant que reine de la soul.

Marc Maron, à gauche, Marlon Wayans et Jennifer Hudson dans le film "Respect".

Lorsqu’on lui demande quel genre de musique elle veut chanter, Aretha avoue : « Je veux des tubes. Je veux juste des hits. Il en va de même des hommes qui l’aident et la gênent, à commencer par son père, qui orchestre son entrée dans le business et limite sa participation aux manifestations menées par le Dr Martin Luther King Jr. (Gilbert Glenn Brown), un ami proche de la famille. Aretha échappe aux griffes de son père en épousant Ted, qui tourne et traite, mais il s’avère tout aussi dominateur et considérablement plus abusif. Un accord avec Columbia Records, où elle travaille avec le producteur John Hammond (Tate Donovan), entraînera Aretha dans plusieurs directions, résultant en une série de disques avec peu de sens clair du but musical.

L’une des idées les plus sournoises de “Respect” est que pendant un certain temps, la grande polyvalence de Franklin – sa capacité à chanter tout et n’importe quoi – est également un obstacle, un obstacle qu’elle ne surmontera pas tant qu’elle ne fera pas équipe avec Atlantic Records et le légendaire producteur Jerry. Wexler (un tour rusé et affectueux de Marc Maron). Il envoie Aretha enregistrer avec un groupe entièrement blanc décousu à Muscle Shoals, en Alabama, une décision que Ted faillit faire dérailler dans des scènes marquées par un dangereux mélange de tensions raciales et d’égos masculins conflictuels. Mais les retombées créatives et commerciales sont indéniables. Aretha à la voix douce d’Hudson prend vie – tout comme le film – pendant les sessions d’enregistrement, qu’elle peaufine l’arrangement de son premier grand succès, “Je n’ai jamais aimé un homme (la façon dont je t’aime)” ou forge une camaraderie inattendue avec l’équipe de Muscle Shoals.

Dans ces scènes, Hudson capture quelque chose de l’éclat d’Aretha non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant qu’auteur-compositeur, quelqu’un dont les instincts de collaboration et les connaissances musicales approfondies renforcent chaque ligne, rythme et trille glissando. Il y a plus de sentiments, plus d’informations sur qui elle est dans ces performances – qui incluent “Ain’t No Way”, “(You Make Me Feel Like a) Natural Woman” et un “I Say a Little Prayer” tristement tronqué – que dans les scènes par cœur et chaotiques de discorde domestique qui finissent par s’installer, alors que le mariage d’Aretha avec Ted se désintègre et que ses luttes croissantes contre l’alcool occupent le devant de la scène.

Jennifer Hudson et Mary J. Blige dans le film "Respect".

“Respect” est moins que persuasif en tant que drame sur la toxicomanie et vague dans son sens de Franklin en tant que personnalité politique, quelques clins d’œil à sa performance aux funérailles du Dr King et à son soutien à Angela Davis mis à part. Mais il y a une discrétion admirable dans la façon dont Tommy et Wilson gèrent certains autres aspects du traumatisme de leur héroïne : plutôt que de frotter la caméra dans ses expériences d’abus physiques et sexuels, ils révèlent ces expériences par incréments, en utilisant des flashbacks saccadés qui suggèrent le retour du refoulé. souvenirs – ou, comme on les appelle ici, ses “démons”.

De manière émouvante, “Respect” reconnaît également ses anges. Ces gardiens prennent de nombreuses formes, dont certains figurent en bonne place dans le splendide ensemble du film : McDonald’s Barbara est l’un d’entre eux, tout comme une autre légende, Dinah Washington (Mary J. Blige), qui donne à Aretha le meilleur discours d’encouragement imaginable. Et puis il y a son réengagement envers l’évangile et Dieu avec “Amazing Grace”, un point de repère qui a été reconsacrée il y a quelques années avec la sortie du documentaire longtemps enterré du même titre. Ce film reste de loin le plus grand film d’Aretha Franklin jamais réalisé, et il met en évidence les réalisations et les limites de celui-ci. Le « respect » est beau, entraînant par à-coups, voire respectable. Et parfois, c’est quelque chose de plus.

