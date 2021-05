Jennifer Hudson et Mary J. Blige dans une nouvelle bande-annonce pour le biopic d’Aretha Franklin

Hier, une nouvelle bande-annonce pour le prochain Aretha Franklin biopic, Respect, a fait ses débuts. Dans le nouveau film, Jennifer Hudson, qui a certainement la personnalité et la voix étonnante pour rendre justice à Aretha, sera la vedette.

Le respect est en cours depuis la mort d’Aretha Franklin en 2018, et Franklin aurait choisi Hudson comme sa star. Le film devait à l’origine ouvrir à Noël dernier, avec quelques teasers proposés après l’annonce, mais sa sortie a été repoussée en raison de la pandémie.

Respect est le premier long métrage du directeur de théâtre Liesl Tommy, et sa distribution comprend une tonne de stars. Forrest Whitaker joue le père d’Aretha, CL Franklin. Marlon Wayans joue son premier mari et manager Ted White. Les autres acteurs incluent Marc Maron dans le rôle de Jerry Wexler, Tituss Burgess dans le rôle de James Cleveland, Mary J. Blige comme Dinah Washington et Tate Donovan comme John Hammond.

Ce fut un mois chargé pour Blige, qui plus tôt en mai est apparu dans la vidéo de «Know How I Feel» de Dave East. La vidéo intime trouve East dans une ambiance introspective, se détendant sur un canapé avec un joint et une bouteille de whisky. Il entre dans une séance de thérapie et parle de ses problèmes, énonçant sans effort sa philosophie sur la condition humaine.

Jennifer Hudson est restée relativement silencieuse pendant la pandémie, mais elle a fait équipe avec Bono et Will.i.am peu de temps après, Covid-19 a changé la forme du monde. Bono a adapté sa chanson, «Let Your Love Be Known», et l’a dédiée aux Italiens et aux autres victimes de la pandémie de coronavirus.

Il a recruté Will.i.am, Jennifer Hudson et Yoshiki pour la nouvelle interprétation intitulée «Sing For Life». Le clip vidéo de la nouvelle piste présente Bono filmé en gros plan sur son visage avant que will.i.am et Hudson soient chacun vus en train de chanter, filmés chez eux. Chacun d’eux reflète les craintes vécues par d’innombrables millions de personnes dans le monde alors que la pandémie de COVID-19 continuait de se propager. Quelle différence une année peut faire.

