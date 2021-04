Jennifer Jason Leigh dirigera la saison 2 d’Amazon Hunters

Selon Deadline, la candidate aux Oscars Jennifer Jason Leigh (Les huit haineux, Atypique) a officiellement signé pour le rôle principal dans la deuxième saison à venir de la série d’action-thriller d’Amazon Prime Video Chasseurs. Leigh devrait incarner le nouveau rôle de Chava, qui est décrit comme l’un des meilleurs chasseurs nazis. Elle mènera la nouvelle saison aux côtés de Logan Lerman, qui reprend son rôle de Jonah Heidelbaum dès la première saison.

AVERTISSEMENT DE SPOILER: On ne sait pas non plus si le lauréat d’un Oscar Al Pacino sera également inclus dans la deuxième saison ou non, en particulier lorsque Jonah de Lerman l’a abattu lors de la finale de la saison après avoir découvert sa véritable identité.

Inspirée par des événements de la vie réelle, la série raconte l’histoire d’un groupe connu sous le nom de Hunters vivant à New York en 1977. Les Hunters découvrent que des centaines d’anciens hauts fonctionnaires nazis vivent parmi eux et conspirent pour créer le Quatrième Reich aux États-Unis Le groupe se lance alors dans une quête sanglante pour traduire les nazis en justice et contrecarrer leurs nouveaux plans génocidaires.

La première saison a été dirigée par Logan Lerman dans le rôle de Jonah Heidelbaum et Al Pacino, ce qui en fait son tout premier rôle majeur à la télévision. Il mettait également en vedette Dylan Baker, Jerrika Hinton, Greg Austin, Catherine Tate, Josh Radnor, Tiffany Boone, Saul Rubinek, Lena Olin, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany, Dylan Bake et Jeannie Berlin.

Chasseurs est créé, écrit et produit par David Weil, qui sert également de showrunner. Monkeypaw Productions et Sonar Entertainment de Jordan Peele produisent La chasse, tandis que Peele et Win Rosenfeld (Sombre Rapporter) sont producteurs exécutifs pour Monkeypaw. David Ellender et Matt Loze de Sonar sont producteurs exécutifs avec Phil Abraham, David Rosen, Jerry Kupfer et Alfonso Gomez-Rejon.

La saison 1 est maintenant disponible en streaming sur Amazon Prime Video.