Jennifer Lawrence a gagné moins que Leonardo DiCaprio – The Chihuahua News – Entre les lignes

Jennifer Lawrence a gagné moins que Leonardo DiCaprio dans « Don’t Look Up », selon un nouveau rapport de Variety.

Selon un rapport du magazine Variety, l’actrice Jennifer Lawrence a gagné environ 5 millions de dollars (103 millions 102 mille 500 pesos) de moins que Leonardo DiCaprio, pour le nouveau film Netflix.

‘Don’t Look Up’ est le nouveau film Netflix qui vient de sortir sur la plateforme, qui a attiré l’attention grâce à son casting de premier ordre, dont Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio.

Cependant, à l’occasion de la première il y a eu une conférence de presse avec Jennifer Lawrence et le réalisateur et scénariste Adam McKay, une nouvelle polémique est née autour des inégalités salariales.

La première de ‘Don’t Look Up’ a attiré l’attention de divers médias et critiques spécialisés, mais pas seulement à cause de l’intrigue mais à cause de la nouvelle controverse sur les disparités salariales.

Et c’est que dans un dernier reportage de Variety, ils assurent que Jennifer Lawrence aurait encaissé 25 millions de dollars (515 millions 512 mille 500 pesos) ; tandis que Leonardo DiCaprio était fait de 30 millions de dollars (618 millions 615 mille pesos), c’est-à-dire que Jennifer Lawrence a reçu 5 millions de dollars de moins que DiCaprio.

Sans confirmer ou infirmer les informations données par le média ni confirmer les chiffres, Jennifer Lawrence a répondu au magazine :

« Leo attire plus de box-office que moi. Je suis très chanceuse et heureuse de mon accord, mais ce que j’ai vu, et je suis sûre que d’autres femmes dans votre milieu de travail l’ont vu aussi, c’est qu’il est extrêmement inconfortable de poser des questions sur l’égalité de rémunération. Et si vous questionnez quelque chose qui semble inégal, ils vous disent que ce n’est pas une disparité entre les sexes, mais ils ne peuvent pas vous dire exactement de quoi il s’agit. »

Source : SDP