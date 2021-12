Jennifer Lawrence a montré sa grossesse à l’avant-première de « Don’t Look Up ». L’actrice portait une magnifique robe dorée qui a attiré l’attention de tout le monde.

Le 5 décembre, la première du nouveau film Netflix, « Don’t Look Up », a eu lieu à New York.

Les protagonistes ont foulé le tapis rouge de l’événement, mais Jennifer Lawrence a attiré l’attention car elle a révélé sa grossesse avancée.

Source : SDP