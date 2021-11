Jennifer Lawrence a joué un rôle sérieux dans le rôle de la nouvelle comédie Don’t Look Up. Lors d’un événement de questions-réponses avec des fans cette semaine, Lawrence a déclaré qu’elle avait utilisé du cannabis sur le plateau pour entrer dans l’esprit de son personnage – un stoner habituel – selon un rapport d’Indie Wire. Heureusement, le film a été tourné à Boston, dans le Massachusetts, où la consommation de marijuana à des fins récréatives est légale.

Don’t Look Up est un film original de Netflix avec Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett, Himesh Patel, Matthew Perry et Chris Evans, entre autres. Co-écrit et réalisé par Adam McKay, il raconte l’histoire de deux astronomes de niveau relativement bas qui sont les premiers à découvrir qu’une comète est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Le personnage de Lawrence, le Dr Kate Dibiasky, utilise du cannabis pour faire face, et Lawrence a admis qu’elle avait elle-même essayé.

« Je sais ce que tu vas dire, et je n’étais pas enceinte [at the time] », a assuré l’actrice de 31 ans aux auditeurs. Lawrence et son mari Cooke Maroney ont confirmé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en septembre, bien après la fin du tournage.

« Vous n’étiez pas enceinte », a confirmé McKay lors de la séance de questions-réponses, réfléchissant: « Puis-je dire ceci? » Lawrence a répondu: « Je pense que oui, personne ne le dit à ma belle-mère. »

Lawrence a expliqué plus en détail qu’elle avait demandé la permission de fumer du vrai cannabis sur le plateau spécifiquement pendant une scène avec Streep où il n’y avait pas de dialogue scénarisé, « parce que mon personnage devenait défoncé dans le film ».

« Alors Jen s’est dit : ‘est-ce que tu vas me lancer de l’improvisation ?’ Ce que nous faisons toujours », a poursuivi McKay. « Et j’étais comme, ‘non, tu peux planer.’ Je n’arrêtais pas de me tourner vers ma superviseure de scénario, Cate Hardman, et je me disais: « Je veux juste dire, salut, Jen. Je pense que j’ai une idée de monologue pour toi. » Et je regardais Jen et je me disais : « Je ne peux pas le faire. Ce serait trop méchant. » Alors je t’ai laissé tranquille. »

En riant, Lawrence a déclaré que tout le monde n’était pas aussi attentif à son état. Elle a déclaré: « J’étais une vraie cible. Tout le monde me baisait… Je suppose parce que j’étais défoncé. Facile à baiser. »

L’engagement de Lawrence envers la méthode d’action peut déjà porter ses fruits, car les premières critiques de Don’t Look Up sont déjà positives. Le film sera présenté en première dans certaines salles le vendredi 10 décembre et sur Netflix le vendredi 24 décembre.