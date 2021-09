Jennifer Lawrence attend son premier enfant avec son mari Cooke Maroney

in

Le pouvoir des filles de Jennifer Lawrence (2017) 2:57

. – L’actrice oscarisée Jennifer Lawrence est enceinte et attend son premier enfant avec son mari, le marchand d’art Cooke Maroney.

Un représentant de la star de “Hunger Games” de 31 ans a confirmé la nouvelle à CNN jeudi.

Lawrence a épousé Maroney en octobre 2019 à Belcourt of Newport, un luxueux manoir du Rhode Island. Ils se sont mariés devant 150 invités, dont Amy Schumer, Emma Stone, Adele et Kris Jenner, selon People.

Maroney est le directeur de Gladstone 64, une galerie d’art de Manhattan.

Le couple a gardé leur relation en grande partie hors de la vue du public, mais leurs fiançailles ont été confirmées à CNN en février 2019, après que Lawrence a été vu “portant une” grosse bague “au doigt”.

En juin 2019, Lawrence, qui est apparue dans le podcast “NAKED With Catt Sadler”, a parlé de son amour pour Maroney.

“Je n’étais définitivement pas dans un endroit où je me disais ‘Je suis prête à me marier'”, a-t-elle déclaré. “Je venais de rencontrer Cooke et je voulais l’épouser.”

Lawrence a été nommée actrice la mieux payée au monde par Forbes en 2015 et 2016, avec des revenus annuels estimés à 52 millions de dollars et 46 millions de dollars avant impôts, respectivement.

Il a remporté un Oscar pour sa performance dans le film de 2012 “Silver Linings Playbook”, dans lequel il a joué aux côtés de Bradley Cooper.

Elle a également été nominée pour ses performances dans “Joy”, “American Hustle” et “Winter’s Bone”.

Mais l’actrice est peut-être mieux connue pour avoir interprété le personnage de Katniss Everdeen dans la franchise de films à succès “Hunger Games”, connue en Amérique latine sous le nom de “The Hunger Games”.