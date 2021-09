Jennifer Lawrence attendrait son premier enfant avec son mari Cooke Maroney

Jennifer Lawrence, lauréate d’un Oscar, est enceinte. PEOPLE a confirmé que la star de Hunger Games et son mari, le marchand d’art Cooke Maroney, attendaient leur premier enfant. Aucune date d’échéance n’a été révélée pour le moment. Le couple a commencé à se fréquenter en 2018 avant de se marier le 19 octobre 2019, devant une foule comprenant Emma Stone, Adele et Kris Jenner.

L’actrice, qui sera ensuite vue dans Don’t Look Up de Netflix, a expliqué un peu comment elle savait tout de suite que sa romance discrète avec Maroney était la vraie affaire. Elle a qualifié Maroney de “le plus grand être humain que j’aie jamais rencontré” alors qu’elle était invitée sur le podcast de Catt Sadler, Naked with Catt Sadler, en 2019. “Il l’est vraiment, et il va mieux”, s’est exclamé Lawrence.

Sadler a demandé comment Lawrence savait qu’il était le bon et la mère ! star a gardé les choses simples. “Je ne sais pas, j’ai commencé par les bases : ‘Comment je me sens ? Est-ce qu’il est gentil ? Est-il gentil ?'”, a-t-elle déclaré. “C’est juste – c’est celui-là, je sais que ça a l’air vraiment stupide mais il est juste, il est – vous savez. C’est la personne la plus formidable que j’aie jamais rencontrée, donc je me sens très honoré de devenir un Maroney.”

Comme beaucoup de gens lorsqu’ils vieillissent un peu et s’installent dans des relations stables, Lawrence a clairement changé d’avis sur le fait de vouloir des enfants. Interrogé sur les affres potentielles de la parentalité en 2017, Lawrence a immédiatement mis fin à la spéculation. “Pas du tout. En fait, ils deviennent de moins en moins à mesure que je vieillis, ce qui commence à m’inquiéter. Je ne pense pas que ce soit comme ça que ça soit censé fonctionner!” dit-elle à l’époque. “Quand j’avais 21 ou 22 ans, je me disais:” J’ai hâte d’être mère. ” Maintenant, je suis comme… (fait la tête choquée).”

Pourtant, comme la plupart des mères, la propre mère de Lawrence, Karen Lawrence, était impatiente d’avoir plus de petits-enfants, déclarant à US Weekly l’année dernière qu’elle “ne peut pas attendre” que Lawrence et Maroney aient des enfants. “Je ne pense pas qu’une grand-mère puisse en avoir trop”, a déclaré Karen, qui a déjà six petits-enfants. “Mes petits-enfants m’envoient tous les jours des vidéos hystériquement drôles. … Je pense que nous avons tous besoin de rire pendant une période comme celle-ci. Nous avons tous tellement de raisons d’être inquiets, mais nous avons aussi tellement de raisons d’être reconnaissants et je Je suis toujours un grand croyant en essayant de comprendre les leçons de cela.”