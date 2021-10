Jennifer Lawrence Bars Baby Bump dans l’un de ses looks de maternité les plus mignons

Cette future maman est en forme et fabuleuse !

Actrice enceinte Jennifer Lawrence a présenté un style de maternité adorable et sportif lorsqu’elle est sortie à New York le dimanche 3 octobre.

Le représentant de Jennifer a confirmé il y a un mois que la star attendait son premier enfant avec son mari Cooke Maroney. Les deux se sont mariés en octobre 2019.

Après être restée en grande partie à l’écart des projecteurs pendant plus d’un an au milieu de la pandémie de COVID-19 et tout en jonglant avec un calendrier de tournage chargé, Jennifer a été repérée plus souvent en public depuis la confirmation de sa grossesse. La star, qui a récemment tourné le film dramatique Rouge, blanc et eau, a présenté un certain nombre de styles de grossesse mignons lors de ses sorties ces dernières semaines et semble préférer les tenues de maternité aussi confortables que mignonnes.