Jennifer Lawrence enceinte et radieuse sur le tapis rouge de Don’t Look Up

De qui Jennifer Lawrence est-elle enceinte ?

Après avoir vu ces photos à l’avant-première de Don’t Look Up, ce que beaucoup se demandent maintenant, c’est qui est le père du bébé, puisque Jennifer et son mari ne sont pas un couple très public. Cooke Maroney et Lawrence se sont mariés en 2019 lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté les plus grandes célébrités d’Hollywood.

Maroney est un galeriste à New York qui a suivi les traces de son père. Cooke a 37 ans et est le directeur de la Gladstone Gallery de la ville, qui représente des artistes tels que Anish Kapoor, Lena Dunham, entre autres. Avant ce post, Cooke a travaillé à la galerie Gagosian, l’un des plus reconnus de l’industrie, et a étudié l’histoire de l’art à NYU, suivant les traces de son père, également galeriste chez Christie’s, la célèbre maison de ventes aux enchères.