Jennifer Lawrence est enceinte de son premier enfant avec Cooke Maroney

Après le mariage, Lawrence a donné une interview où ils ont demandé comment elle savait qu’elle voulait l’épouser. “C’est juste, c’est lui, je sais qu’il a l’air vraiment stupide, mais c’est la plus grande personne que j’aie jamais rencontrée donc je suis très honoré devenir un Maroney », a-t-elle répondu sur un podcast intitulé Naked With Catt Sadler.

– (Autorisation : Dior)

Cette semaine, JLaw a publié la bande-annonce de Don’t Look Up, son film le plus récent avec Leonardo DiCaprio et un casting rempli de célébrités. En fait, Jen a même un nouveau look avec des cheveux roux et des franges pour incarner Kate Dibiasky, une étudiante diplômée en astronomie. Elle et son professeur, le Dr Randall Mindy (DiCaprio), font une découverte étonnante d’une comète en orbite dans le système solaire.