Jennifer Lawrence est enceinte et attend son premier bébé avec Cooke Maroney

in

Jennifer Lawrence va être maman !

La star de 31 ans de The Hunger Games attend son premier enfant avec son mari Cooke Maroney, a confirmé le représentant de l’actrice à People le mercredi 7 septembre. 8.

Jennifer et Cooke se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage à Rhode Island en octobre 2019. Lors d’une apparition sur un podcast en octobre 2020, l’actrice a déclaré que son seul regret de mariage concernait sa soirée Bachelorette.

“J’ai eu une grosse soirée pyjama dans mon appartement, mais je dirai que je regrette de ne pas en avoir prévu une grosse”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Mon amie se mariait près de moi, et je suis allé à sa Bachelorette et puis nous nous sommes retrouvés – typique Leo – nous l’avons appelé ma Bachelorette.”

C’est une période passionnante pour Jennifer pour de nombreuses raisons, car cette semaine a vu la sortie de la première bande-annonce de son nouveau film étoilé Don’t Look Up, mettant également en vedette Leonardo DiCaprio et Meryl Streep du directeur Adam McKay.