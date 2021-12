Jennifer Lawrence fait ses débuts avec son baby bump sur le tapis rouge… Après avoir fait une pause à Hollywood, l’actrice oscarisée est revenue sur le tapis rouge pour la première de son dernier film, « Don’t Look Up ».

L’actrice de 31 ans, qui attend son premier bébé avec son mari Cooke Maroney, a assisté à l’événement organisé ce dimanche 5 décembre à New York, dans cette robe dorée Christian Dior. JLaw avait l’air radieuse et a posé avec sa co-vedette de cinéma Leonardo DiCaprio, ainsi qu’avec Meryl Streep et Jonah Hill.

À propos de sa décision de faire une pause d’Hollywood, Jennifer Lawrence a déclaré à Vanity Fair :

«Je pense que j’ai fait plaisir aux gens la majeure partie de ma vie. Travailler m’a donné l’impression que personne ne pouvait être en colère contre moi : « D’accord, j’ai dit oui, nous le ferons. Personne n’est contrarié.’ Et puis j’ai eu l’impression d’avoir atteint un point où les gens n’étaient pas satisfaits de mon existence. »

Pendant son absence d’Hollywood, Jennifer a épousé le galeriste Cooke Maroney, et maintenant le couple est sur le point de devenir parents. Mais ne vous attendez pas à ce que JLaw parle beaucoup de sa grossesse car elle ne le fera pas, pour elle c’est quelque chose de privé et elle ne veut pas en parler.

Il s’agit de la première apparition de Jennifer Lawrence sur le tapis rouge depuis la première de Dark Phoenix en 2019.

Le film « Don’t Look Up » sort en salles le 10 décembre, puis sur Netflix le 24 décembre.

Alors, Jennifer Lawrence fait ses débuts avec son baby bump sur le tapis rouge de Don’t Look Up. Elle a l’air mignonne !