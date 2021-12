Jennifer Lawrence parle d’attendre son premier bébé

Enfin, le célèbre actrice Jennifer Lawrence a parlé d’attendre son premier bébé et c’était à la première de Don’t Look Up, quelque chose que beaucoup attendaient sans aucun doute depuis longtemps.

C’est vrai, lors de la première de « Don’t Look Up » l’actrice, Jennifer Lawrence a parlé d’elle grossesse et à quel point il est heureux de travailler avec Meryl Streep.

L’actrice de 31 ans était extrêmement radieuse sur le tapis rouge du film « Don’t Look Up », aux côtés de son partenaire et co-star, Leonardo Dicaprio, ce dimanche.

Au cours, elle a eu une interview avec « Entertainment Tonight » et ils lui ont demandé ce qui l’excitait le plus dans la série. maternité, répondant avec son sens de l’humour caractéristique :

Je ne sais pas, il va falloir que je le découvre ! »

Ce qu’elle a dit, c’est à quel point cela l’a rendue heureuse de partager un film avec une actrice magnifique comme Meryl Streep :

C’est la plus grande actrice qui ait jamais vécu, et quand vous la regardez en personne, cela ne fait que le confirmer. Je pense que j’ai été plus ébloui d’être autour d’Ariana Grande car nos univers se heurtent à peine à celui des musiciens, et ce qu’elle fait est très différent. »

D’autre part, la célèbre actrice Jennifer Lawrence est mariée à Cooke Marooney, le couple a annoncé leur relation en 2018, en 2019, ils se sont fiancés et en octobre de la même année, ils se sont mariés.

Bien que le mariage ait été très discret, et a été suivi par des personnalités, telles qu’Emma Stone, Bradley Cooper, Kris Jenner.

Jennifer Lawrence savait que sCooke Maroney était l’homme de sa vie dès le premier jour où elle l’a rencontré.

C’est la meilleure personne que j’aie jamais rencontrée. Je sais que ça a l’air vraiment stupide, mais ça l’est. Je suis très honorée de devenir Mme Maroney », révèle-t-elle.

Ils se sont rencontrés grâce au fait que l’une des meilleures amies de l’actrice, Laura Simpson, les a présentés.

Depuis, ils ne se sont plus séparés et c’est au cours du mois de février qu’on a appris que la protagoniste du film The Hunger Games s’était fiancée à la prestigieuse galeriste, car elle était plus amoureuse que jamais.

C’était un moment de ma vie dans lequel je n’étais pas situé, je ne me considérais pas prêt à me marier. Mais c’était pour rencontrer Cooke et je voulais déjà l’épouser. Nous voulions tous les deux nous engager pleinement. C’est mon meilleur ami, donc je veux le lier légalement à moi pour toujours », explique Lawrence.