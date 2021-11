Jennifer Lawrence protégera la vie privée de votre bébé pour le reste de sa vie

« Ne lève pas les yeux »

L’histoire est centrée sur deux astronomes de bas niveau, joués par Leo et Jennifer Lawrence, qui ont découvert qu’une comète approchante est sur le point de détruire la planète Terre. Ce sont donc eux qui sont chargés d’avertir le monde, de la fin du monde, en gros. Mais le président joué par Meryl Streep et son équipe, ils se moquent et ne font rien.

Voyant la réponse du président des États-Unis, Jennifer et Léo se chargeront de filtrer les informations à propos de cette comète qui détruira la Terre, mais ils rencontrent beaucoup d’indifférence et de frustration. Ici le Ne cherchez pas la bande-annonce complète.