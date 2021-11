Jennifer Lawrence réapparaît très enceinte et avec un nouveau projet

Pour ce rendez-vous important, Laurent elle a fait toutes les soirées possibles pour exhiber, comme il faut, son baby bump : elle a choisi une mini-robe de grossesse verte, à manches longues et faux col roulé. Ses longs cheveux blonds étaient lâches, flottant sur ses épaules, et elle a complété la tenue avec de larges talons roses à lanières.

Dans le cadre d’un Q&R, Jennifer Elle a également expliqué qu’elle avait fumé de la marijuana pendant le tournage du film, dans lequel elle incarne une candidate au doctorat qui se calme les nerfs avec du cannabis. « Je n’étais pas enceinte (à l’époque) », a-t-il souligné. Laurent, « Tout le monde me baisait… Je suppose parce que j’étais défoncé. Facile à foutre. »

Jennifer Lawrence a choisi la meilleure « mini robe de maternité ». (Tommaso Boddi / . pour Netflix)

Le film scandaleux, qui a des connotations de Dr. Strangelove et Idiocracy, étoiles DiCaprio et Jennifer, comme deux astronomes essayant désespérément d’avertir les Américains apathiques et obsédés par les célébrités de la mort imminente. C’est la plus grande comédie que l’actrice de Silver Lining’s Playbook ait jamais faite.

Laurent a partagé qu’elle était ravie de travailler avec McKay alors qu’elle grandissait en regardant Anchorman et a révélé qu’elle était allée voir Step Brothers « seulement » quatre fois alors que c’était au cinéma. Jennifer Il a même admis qu’il s’était présenté à une réunion avec le cinéaste à l’âge de 18 ans avec un portfolio de matériaux pour l’impressionner.