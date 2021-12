Jennifer Lawrence scintille dans un look doré éblouissant

Jennifer Lawrence a pris d’assaut le tapis rouge pour la première de son nouveau film Don’t Look Up. Dimanche, Lawrence a rejoint ses co-stars sur le tapis rouge pour promouvoir le film. Non seulement elle a été éblouie par sa robe dorée, mais l’acteur a également mis en évidence son bébé qui grandissait. Lawrence attend son premier enfant avec son mari, Cooke Maroney.

D’après E! News, Lawrence portait une robe dorée Christian Dior pour l’événement. L’acteur était magnifique alors qu’elle posait dans la tenue glamour et scintillante, qui comportait une cape pour faire bonne mesure. Lawrence a posé aux côtés de ses co-stars de Don’t Look Up sur le tapis rouge, dont Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et Jonah Hill. E! News a également noté que cet événement marquait la première grande apparition de Lawrence depuis Dark Phoenix en 2019.

Jennifer Lawrence est plus belle que jamais à la première de ‘Don’t Look Up’ pic.twitter.com/FEnanJee5k – Mises à jour de Jennifer Lawrence (@JenniferUpdates) 6 décembre 2021

Comme mentionné précédemment, Lawrence est occupé à se préparer à devenir maman. En septembre, la nouvelle a éclaté qu’elle attendait son premier enfant avec Maroney. Lawrence et Maroney ont commencé à sortir ensemble en 2018 et se sont mariés en octobre 2019. Lors d’une interview avec Vanity Fair, publiée fin novembre, la star de Hunger Games a évoqué son mariage. Elle a expliqué à la publication qu’il y a une activité en particulier qu’elle aime faire avec son mari : faire l’épicerie.

« J’aime vraiment aller à l’épicerie avec lui », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas pourquoi mais cela me remplit de joie. Je pense que c’est peut-être parce que c’est presque une métaphore du mariage. ‘D’accord, nous avons cette liste. Ce sont les choses dont nous avons besoin. Travaillons ensemble et obtenons c’est fait.' » Ailleurs dans l’interview, Lawrence a été interrogée sur sa maternité imminente. Bien qu’elle soit l’une des actrices les plus reconnaissables d’aujourd’hui, Lawrence adoptera une approche très privée lorsqu’il s’agira de partager tout ce qui concerne son petit.

« Si j’étais à un dîner et que quelqu’un me disait : ‘Oh, mon Dieu, tu attends un bébé’, je ne dirais pas ‘Mon Dieu, je ne peux pas en parler. Éloigne-toi de moi , espèce de psychopathe ! » a déclaré Lawrence. « Mais chaque instinct de mon corps veut protéger leur vie privée pour le reste de leur vie, autant que je le peux. » La star a ajouté : « Je ne veux pas que quiconque se sente le bienvenu dans son existence. Et j’ai l’impression que cela commence par ne pas les inclure dans cette partie de mon travail. »