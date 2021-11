Jennifer Lawrence se souvient de la fois où elle a failli mourir dans un avion

Selon lui, les événements se sont produits en 2017, lors d’un vol privé Kentucky-New York. Soudain, l’un des moteurs de l’avion a commencé à tomber en panne, les obligeant à effectuer un atterrissage d’urgence à Buffalo.

Jennifer Lawrence pensait qu’elle allait mourir dans cet avion. (lev radin / Shutterstock / lev radin.)

« Mon squelette était tout ce qui restait sur le siège. Nous allions tous mourir. J’ai commencé à laisser de petits messages vocaux mentaux à ma famille, vous savez, ‘J’ai eu une belle vie, je suis désolé’, » le a déclaré l’actrice au magazine Vanity Fair.

«Je me sentais coupable parce que tout le monde allait être si triste. Et oh mon Dieu, Pippi (mon chien) était sur mes genoux, c’était le pire. Il y avait cette petite chose qui ne demandait à faire partie de rien de tout cela », a-t-il déclaré. Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence rappelez-vous que lorsqu’ils ont atterri, il y avait des ambulances et des camions de pompiers, qui ont atteint la piste d’atterrissage. Et c’est à ce moment-là qu’elle a commencé à prier.

« (J’ai prié) pas le Dieu spécifique avec lequel j’ai grandi, parce qu’il était effrayant et un gars très critique, mais j’ai pensé: » Oh mon Dieu, peut-être que nous survivrons à cela? Je serai victime de brûlures, ce sera douloureux, mais nous pouvons vivre. S’il te plaît, Seigneur Jésus, laisse-moi garder mes cheveux. Enveloppe-moi dans tes bras S’il te plaît, ne me laisse pas partir de sitôt.