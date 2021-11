Jennifer Lawrence se souvient des dysfonctionnements de la garde-robe qu’elle a eus devant Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence fait son retour sur grand écran avec le film étoilé Don’t Look Up et la première bande-annonce complète sortie le 16 novembre. Don’t Look Up suit le Dr Kate Dibiasky de Lawrence et le Dr Randall Mindy de Leonardo DiCaprio, deux astronomes de bas niveau qui découvrent qu’une comète vient détruire la terre. Ils sont confrontés à une opposition à chaque tour, en particulier de la part de la présidente Janie Orlean, interprétée par Meryl Streep, et de son chef de cabinet, Jason Orlean (Jonah Hill), qui ne veulent pas dire publiquement qu’il y a 100% de chances qu’une comète frappe la terre. .

Lawrence a cassé la nouvelle bande-annonce avec Vanity Fair, expliquant l’énergie qu’elle apportait à son personnage. « Dans le cadre de mes recherches pour le film, j’ai parlé à une femme astronome », a déclaré Lawrence. « Nous avons en quelque sorte décidé que Kate était du genre à être féroce et à ‘remarquez-moi, écoutez-moi rugir, genre de femme rat-tat-tat’. » Une partie de cette ambiance a été trouvée en incorporant des anneaux de nez dans son look, ce qui a fini par être un cauchemar costumé.

« Et le nez sonne… l’un s’accroche, l’autre est un aimant », a poursuivi la star de Hunger Games. « Et de très nombreuses fois, j’ai accidentellement inhalé ledit aimant et j’ai dû le cracher devant Leonardo DiCaprio. » Dans l’interview, Lawrence n’avait que des choses gentilles à dire sur ses autres co-stars, y compris Hill, qu’elle a qualifié de « chef comique ».

« C’était vraiment très difficile de filmer avec Jonah et de ne pas gâcher les rires prise après prise », a expliqué Lawrence. « Une fois, nous lui avons consacré une journée entière à améliorer les insultes à mon égard. C’était incroyable. C’est un maître de la comédie. » Le lauréat d’un Oscar n’avait également que des choses gentilles à dire sur Streep. « Oui, je veux dire, Meryl Streep était notre dernier choix », a plaisanté Lawrence. « Malheureusement, tant d’autres actrices sont décédées et nous nous sommes retrouvés avec Meryl Streep. » Cependant, ses plus grands éloges ont peut-être été pour la co-star Ariana Grande. « Ce fut l’un des jours les plus cool de ma vie », a-t-elle déclaré à propos de sa rencontre avec le chanteur de « positions ». « J’ai pris une photo avec elle, j’avais l’air d’une gagnante d’un concours radio. »

Don’t Look Up présente un casting de stars avec Mark Rylance, Rob Morgan, Cate Blanchett, Matthew Perry, Chris Evans, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Paul Guilfoyle, Ron Perlman, Tyler Perry et Timothee Chalamet également en vedette. McKay a écrit et réalisé le film, avec le journaliste David Sirota contribuant à l’histoire. Don’t Look Up commencera une diffusion théâtrale limitée le 10 décembre avant d’être disponible en streaming le 24 décembre.