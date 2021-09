Jennifer Lawrence serait enceinte de son premier enfant, alors laissez la mère ! Les blagues commencent

Jennifer Lawrence a joué de nombreux rôles, mais il y a un nouveau rapport selon lequel l’actrice primée aux Oscars se prépare à jouer un très grand nouveau rôle dans son avenir. On rapporte que l’actrice est enceinte de son premier enfant. Bien que cela soit probablement très excitant pour elle et son mari Cooke Maroney, il y en a probablement beaucoup qui ne peuvent pas entendre les mots Jennifer Lawrence et sa mère ensemble sans penser à son rôle principal dans la mère du film d’horreur surréaliste 2017! On espère certainement que l’expérience réelle de la maternité sera un peu moins terrifiante pour Lawrence.

Un représentant de Jennifer Lawrence a apparemment confirmé à TMZ que Jennifer Lawrence était enceinte. Il y avait eu des rumeurs de grossesse avant cette confirmation, mais maintenant le couple le fait savoir. On ne sait pas quand Lawrence est attendu, mais on suppose que la grossesse dure au moins quelques mois. Si le sexe du bébé est connu du couple, ils ne dévoilent pas encore tout à fait.

Plus à venir…