Jennifer Lee de Disney révèle comment ils ont fait la magie de chez eux

12h00 Entièrement câblé depuis sa soirée et, certes, stressant pour savoir si elle a dit tout ce qu’elle voulait dire, « Je me suis probablement endormie avec un vieil épisode de Friends on », se souvient Jennifer. « Quelque chose de réconfortant, qui calme votre cerveau. »

À l’heure actuelle, ses pensées sont dominées par à quel point elle est ravie que le monde voie Encanto et la prochaine chanson à coup sûr de Disney, « Dos Caterpillars ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle était la plus excitée à l’idée que les gens expérimentent, c’est une lutte pour le réduire. Certes la musique est là-haut, grâce au génie qu’est Miranda et compositeur Germaine Franco. « Son score, à certains endroits, je me disais: » Je n’ai jamais rien entendu de tel auparavant « », se souvient Jennifer. « Tu le sens. » Et puis il y a la fête de la famille et de la culture colombienne. « Chacun d’entre nous se retrouvera », dit-elle. « Vous savez, vous vous direz ‘Ma sœur est Luisa. Mon frère est le Camilo.' »

Mais surtout, « C’est un film vraiment joyeux. C’est très drôle et très amusant, mais très émouvant. C’est une famille. Je veux dire, nous avons tous vécu beaucoup de choses avec la famille, donc je pense qu’il y a beaucoup de relativité avec ça. » elle résume. « C’est juste une célébration. »