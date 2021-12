Jennifer Lopez a chanté « On My Way » lors de la finale de The Voice

Jennifer Lopez, brille dans le final de The Voice avec On My Way | PA

Une fois de plus, la chanteuse, actrice et femme d’affaires Jennifer Lopez a partagé une vidéo où elle apparaît dans sa plus récente participation à La voix conquérir tous ceux qui étaient présents dans le lieu où il a eu lieu.

Cette belle célébrité conjugue depuis Jennifer Lopez faisait à nouveau la promotion de son film « Marry Me ».

Il y a 17 heures, vous avez partagé le vidéo de chant où elle portait une belle robe blanche avec une coupe sur l’une de ses jambes, grâce à laquelle nous pouvions profiter de voir cette partie galbée de son corps.

Ce vêtement qu’il portait avait une sorte de longue cape faite du même tissu avec lequel il était fait, son col était haut et ajusté à la taille.

Comme chaussures, elle utilisait une paire de bottines hautes également en blanc, qui est sans aucun doute l’une de ses couleurs préférées, car à plusieurs reprises nous l’avons vue porter des vêtements de ce ton, et dans sa propre maison, elle a plusieurs meubles blancs.

Jennifer Lopez n’est pas seulement une chanteuse et actrice, mais aussi une excellente danseuse | .

La chanson dans laquelle JLo jouait « En chemin« , qui est la chanson de son prochain film, qui sortira en février 2022, apparemment le jour de la Saint-Valentin.

Dans ce nouveau projet de film, il partagera les principaux crédits aux côtés d’Owen Wilson et de Maluma.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

La vidéo que vous avez partagée Jennifer Lopez L’ex-femme de Marc Anthony a 3 min 31 s au total, il y a une immense scène où il y a plusieurs projecteurs qui montrent quelques scènes de Marry Me, que vous avez probablement déjà vues dans les bandes-annonces.

En moins de 24 heures depuis la publication de sa vidéo, la chanteuse, actrice et femme d’affaires cumule déjà 751 514 vues au total, en plus de 2 328 commentaires où ses fans sont ravis de la voir interpréter cette mélodie.

La petite amie actuelle de Ben Affleck a sorti son film le plus récent en 2019, bien qu’elle ait travaillé sur d’autres projets, c’est Marry Me, avec lequel nous l’avons vue la plus excitée.

Ses fans montrent leur enthousiasme lorsqu’ils la voient interpréter cette mélodie, d’autant plus qu’on pourra la revoir dans un film romantique et que curieusement elle est en rapport avec un mariage, ce n’est pas la première fois qu’on la voit elle dans un film de ce type. .