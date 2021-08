Jennifer Lopez a enfin nettoyé Alex Rodriguez de son compte Instagram ⋆ 10z viral

La Benniferaissance bat son plein depuis un moment déjà. Jennifer Lopez et Ben Affleck n’ont pas lâché un seul instant, et à travers tout cela, Jennifer avait encore des photos de son ex Alex Rodriguez sur sa page Instagram. Alors que les deux ont en quelque sorte laissé entendre qu’ils resteraient cordiaux en raison de leurs relations d’affaires, ces deux-là sont complètement faits. Jennifer l’a effacé de son Instagram. Aucune photo de vacances. Pas de dîners. C’est une table rase et A-Rod a été rayé de la chronologie de Jennifer !

JLo et A-Rod ont été ensemble pendant quatre ans avant de rompre leurs fiançailles et de se séparer. Quatre ans, c’est long pour collecter des photos d’un couple sur les réseaux sociaux, en particulier la façon dont Jennifer fait des cascades. Mais un stagiaire des médias sociaux était occupé vendredi soir car le samedi matin, la page IG de JLo était une zone sans A-Rod.

Page Six dit que non seulement le compte A-Rod de Jennifer est gratuit au sens de l’imagerie, mais qu’elle l’a également abandonné. Haleter! Le vrai baiser de la mort ! Mais ne pleure pas pour A-Rod, tout d’abord, il pleurera assez pour lui-même, mais aussi il est probablement là-bas en train de balancer sa bite (comme il le ferait encore avec JLo). Il a été à Saint-Tropez, à Monaco, en Espagne et en Italie avec un journaliste sportif Mélanie Collins et deux de leurs amis, Jessie James Decker et Eric Decker pour célébrer le 46e anniversaire d’A-Rod. Une source dit à Page Six qu’Alex est “célibataire et qu’il s’amuse” et que lui et Mélanie ne sont que des “amis”. Il a posté sur les festivités :

Je m’attends à ce qu’A-Rod s’en accommode bien. Je suis sûr qu’il ne répondra pas en tirant une Gwen Stefani et en publiant des photos de lui photoshoppées sur Ben Affleck dans des images de Bennifer 1.0. (Oui, il le fera). Mais encore, je suis sûr que cela n’aura aucun impact sur les coentreprises d’A-Rod et JLo. Je suis sûr qu’ils seront tous les deux capables de mettre leurs problèmes de côté afin de continuer leur passion pour faire de l’argent des plats cuisinés sous pression.

Photo : Wenn.com