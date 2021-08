Jennifer Lopez a fini de traiter avec Alex Rodriguez

Au cas où vous vous demanderiez à quoi ressemble l’ambiance entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, elle. est. terminé.

Non littéralement, une source vient de dire à Us Weekly que “Jennifer a fini de traiter avec Alex”, ajoutant qu'”elle se lave les mains de manière romantique et aussi en tant que partenaire commercial. Son équipe de direction et ses avocats s’entretiendront avec ses [team] pour rattraper les bouts perdus. »

Il s’agit d’un changement par rapport à la déclaration initiale publiée par le couple annonçant leur séparation, dans laquelle ils ont déclaré qu’ils continueraient à travailler ensemble dans leurs “entreprises et projets partagés”:

“Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester”, ont déclaré les ex dans leur déclaration à l’émission Today. « Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l’un à l’autre et à nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est merci à tous ceux qui ont envoyé des mots gentils et du soutien. »

Us Weekly note qu’en plus d’un portefeuille immobilier, le couple est investisseur dans plusieurs sociétés. Mais apparemment, J.Lo est prêt à tout pour couper les ponts.

“Elle devra vendre sa part de l’entreprise ou le racheter”, a déclaré la source. « Elle ne se soucie pas de la façon dont ça se passe, juste qu’elle est libre de tout lien avec lui. Elle sait que c’est [only] juste pour Ben.

Au cours du week-end, J.Lo a cessé de suivre A-Rod sur les réseaux sociaux et a supprimé leurs photos ensemble – alors, oui, on dirait qu’elle s’est engagée à passer au prochain chapitre de sa vie.

