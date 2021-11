Jennifer Lopez a maintenant deux beaux mecs réussis

1/3

Maluma est originaire de Colombie | .

Jennifer Lopez avait déjà travaillé avec Maluma | PA

Maluma est connu sous le nom de Pretty Boy | .

Les bande annonce officielle d’un nouveau film à sortir où Jennifer Lopez sera le protagoniste, dans lequel elle aura l’amour de deux hommes Owen Wilson et Maluma.

Jennifer Lopez C’est une artiste à succès qui a excellé dans différents domaines de l’art, de la musique, de la danse, du chant et du théâtre, lorsqu’elle en combine deux ou plus, elle devient un succès.

Ce qui arrivera sûrement avec son nouveau film intitulé épouse-moi, avec elle, Maluma et Owen Wilson avec qui elle devra se battre pour son amour.

Le format vous rappelle sûrement d’autres films du passé tels que « Un endroit appelé Notting Hill », avec Julia Roberts et Hugh Grant, où une star de cinéma tombe amoureuse d’un homme qui n’est pas dans le milieu artistique.

Bien sûr, la touche moderne que Jlo donnera à ce nouveau film sera sûrement exceptionnelle, l’intrigue de ce nouveau film parlera d’une célèbre chanteuse et danseuse nommée Kaz Valdez qui, après avoir subi la déception de son partenaire qui est également célèbre, décide qu’un de ses concerts épouse un inconnu.

Jennifer Lopez et Maluma ensemble dans « Marry Me », un nouveau film | Instagram jlo

Dans la bande-annonce, on peut la voir vêtue d’une magnifique robe de mariée, car elle et le personnage de Maluma nommé Bastian interpréteraient ensemble leur nouveau single intitulé précisément « Marry Me », cependant, cinq minutes après être montée sur scène, elle se rend compte qu’elle a été infidèle. une vidéo circulant sur les réseaux.

Quand elle monte sur scène, elle décide d’épouser n’importe quel homme qu’elle voit, dans ce cas c’était Owen, du coup tout change pour son personnage et pareil pour elle, sûrement nous verrons quelque chose de plus que de simples propositions et robes de mariée.

La chose intéressante à propos de la bande-annonce est que Jennifer Lopez apparaît en train d’embrasser Maluma, avec qui elle avait déjà travaillé dans le passé lorsqu’ils ont sorti une chanson ensemble intitulée « Pa Ti », ses personnages étant un couple doivent s’embrasser donc nous le verrons continuellement dans le film.

Le lancement de Marry se fera le jour de la Saint-Valentin en 2022, ses fans ont rapidement réagi à la participation qui apparaîtra dans le film car Owen Wilson est un acteur très aimé, quant à Maluma c’est un chanteur à succès que tout le monde aime aussi.

Grâce aux réseaux sociaux, promouvoir un nouveau projet pour les célébrités est désormais plus facile, plus vous avez de followers, plus vous avez d’opportunités de vous démarquer et de toucher plus de personnes.