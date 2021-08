Jennifer Lopez a officiellement Ben Affleck avec elle tout le temps grâce à ce collier

Maintenant que Jennifer Lopez et Ben Affleck sont officiels sur Instagram avec leur relation, ce duo adoré n’a pas peur des démonstrations d’affection en public. Non seulement ils prennent des vacances somptueuses et recréent leurs rendez-vous passés, mais Lopez garde également un clin d’œil subtil à sa relation avec Affleck avec elle toujours. Lopez a fêté son 52e anniversaire à Portofino, en Italie, et bien qu’Affleck soit retournée aux États-Unis pour travailler, TMZ souligne que Lopez porte toujours un collier de diamants qui dit “Ben” tout en se prélassant sur le yacht toute seule.

Affleck et Lopez se sont beaucoup amusés ensemble à montrer un PDA au milieu de leur escapade italienne. Les voyages du couple le long de la Riviera italienne les ont conduits à la ville de Nerano où ils ont été aperçus en train de dîner dans un restaurant. Des photos sur TMZ montrent le chanteur de “On the Floor” joyeusement planté sur les genoux d’Affleck pendant qu’ils se douchent de rires et d’une tonne de contact physique, y compris des câlins, des bisous et des câlins. Lopez a enfilé un haut bandeau rouge et blanc pendant qu’elle dînait à côté de la star de The Batman, qui a opté pour une chemise à col discret.

Les choses ont continué à chauffer pour “Bennifer” après qu’elles soient devenues officielles sur Instagram dans le post de la chanteuse “On the Floor” en l’honneur de son 52e anniversaire. Derrière les photos de Lopez d’elle en bikini, elle a glissé une photo des deux en train de s’embrasser –– confirmant officiellement les rumeurs de rencontres. En arrière-plan de la publication, les fans ont aperçu une photo encadrée les montrant en train de s’embrasser lors d’un voyage romantique passé, ajoutant à l’excitation déjà élevée de tout le monde. La dernière projection survient après que le couple a recréé la scène emblématique du yacht du clip de “Jenny from the Block” de Lopez où Affleck peut être vu se frotter les mains du célèbre postérieur de J.Lo.

Les fans ont été très heureux de voir le couple se réunir après leur tristement célèbre séparation en 2004. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2002 après avoir joué dans quelques films ensemble, et se sont même fiancés en 2003. Depuis lors, les deux ont continué à vivre des vies séparées, épousant d’autres, et avoir des enfants. Affleck et Lopez se sont retrouvés après la rupture désordonnée de Lopez avec son fiancé, l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez. Selon plusieurs médias, le vétéran des Yankees prend quelque peu la scission et avance rapidement dans la foulée. Cependant, il a été découvert près de la chanteuse à quelques reprises (achetant une maison près du lieu de vacances de Lopez et aurait navigué à ses côtés lors de son voyage en yacht à Saint-Tropez).