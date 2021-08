Jennifer Lopez a supprimé tous les messages d’Alex Rodriguez de son Instagram

Jennifer Lopez a officiellement supprimé Alex Rodriguez de sa vie numérique. Ce week-end, la star de 52 ans a discrètement effacé toutes les preuves d’A-Rod de son compte Instagram.

Et nous voulons dire toutes les preuves – y compris des photos des ex ensemble lors d’événements énormes et / ou littéralement historiques, comme l’investiture du président Joe Biden (Jen a conservé les photos et les clips de son sans A-Rod de l’événement, où elle a interprété “This Land Is Your Land “et” America the Beautiful “, vivent sur sa grille).

En plus de supprimer toutes les choses A-Rod de sa grille Instagram, Jen a fait ce que tant d’ex “se sentant totalement dépassés” ont fait avant elle et ont abandonné son ancien amour. Dimanche après-midi, Alex n’avait pas emboîté le pas et ses anciens posts mettant en scène Jennifer étaient toujours en ligne sur son compte.

L’ancien couple a officiellement rompu – et a annulé leurs fiançailles – en avril, après plusieurs semaines de spéculations selon lesquelles ils étaient, au mieux, sur le point de se séparer.

“Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous sommes impatients de le rester. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et nos projets communs. Nous souhaitons le meilleur pour l’autre et pour les enfants de l’autre”, ont déclaré Jennifer et Alex. dans une déclaration conjointe à People lorsqu’ils ont officiellement rompu les choses en avril. “Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons est de dire merci à tous ceux qui ont envoyé des mots gentils et du soutien.”

Depuis qu’elle a mis fin aux choses avec A-Rod, Jen a beaucoup évolué en ravivant sa romance avec Ben Affleck (le couple s’était fiancé la veille de sa séparation en 2004). Pour sa part, Alex a déclaré publiquement qu’il se déplaçait lui-même et a récemment été aperçu en train de se promener à Saint-Tropez, à Monaco, en Espagne et en Italie avec la journaliste sportive Melanie Collins. Vous savez, comme vous.

Kayleigh Roberts Kayleigh Roberts est la rédactrice du week-end chez Marie Claire, couvrant l’actualité des célébrités et du divertissement, de la royauté réelle comme Kate Middleton et Meghan Markle à la royauté hollywoodienne, comme Katie Holmes et Chrissy Teigen.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io