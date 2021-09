Jennifer Lopez affirme qu’elle se sent comme une “étranger” à Hollywood

Jennifer Lopez est peut-être au centre des meilleurs potins hollywoodiens, surtout depuis ses retrouvailles avec Ben Affleck, mais selon une nouvelle campagne publicitaire pour sa ligne de produits de beauté, JLO BEAUTY, la star de Hustlers se sent toujours comme une “étranger”. Lopez a lancé sa ligne dans la campagne “We Belong” de Sephora, en participant au Mois national du patrimoine hispanique américain, et elle a partagé une vidéo faisant la promotion de sa dernière entreprise qui présentait des confessions franches.

“Je pense que pour moi … je sais qu’il est si important que nous nous sentions tous à notre place”, a déclaré Lopez dans la vidéo. “Euh… et comme la plupart des gens, il y a tellement de fois dans votre vie où vous vous sentez comme un étranger. Je me sens parfois comme ça à Hollywood”, a-t-elle poursuivi. “Je ressens toujours ça. Mais la vérité est que tu as juste besoin de ta petite tribu.”

En fin de compte, pour Lopez, tout est une question d’acceptation de soi. “Je crois que nous avons tous en nous ce pouvoir illimité qui nous rend imparable”, a-t-elle expliqué. “J’ai travaillé très dur pour arriver là où je suis aujourd’hui, et j’ai appris que la seule façon de se sentir vraiment belle est de s’aimer et de s’accepter pleinement pour qui vous êtes.”

Lopez a été sur une lancée ces derniers temps avec de superbes looks de tapis rouge, et la séquence s’est poursuivie lundi soir au Met Gala 2021. La chanteuse a étonné ses fans sur Instagram, où elle a montré des photos d’un look d’inspiration occidentale, avec un chapeau de cowboy. Lopez, 52 ans, a foulé le tapis rouge devant le Metropolitan Museum of Art de New York en solo, quelques jours seulement après son apparition au Festival du film de Venise avec Ben Affleck.

Lopez a posté un trio de photos avant son arrivée au Met Gala, montrant l’extravagante robe longue au sol de Ralph Lauren. Le look western s’est poursuivi à travers la couleur de la robe et la ceinture assortie, ainsi que la fausse fourrure qu’elle portait sur ses épaules. Elle a tagué des membres de son équipe, dont le styliste Rob Zangardi, la costumière Mariel Haenn, le coiffeur Lorenzo Martin, le maquilleur Scott Barnes et le styliste d’ongles Tom Bachik.