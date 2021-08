Jennifer Lopez apparaît nue dans le clip ! | PA

Une fois de plus, Jennifer Lopez a réussi à capter tous les regards de ses followers grâce à un vidéo là où il apparaît sans aucun vêtement, il ne porte que des ailes qui couvrent un peu son dos.

Depuis plus de 35 ans Jennifer Lopez également connu sous le surnom de “La Diva du Bronx“Il semble qu’elle ait l’habitude de créer des tendances parmi ses followers et ce n’est pas à cause de quoi que ce soit mais parce que le fait qu’elle chanteur et l’actrice impose généralement des modes.

Il y a déjà eu plusieurs occasions où l’ex-femme de Marc Anthony fait sensation sur Internet, puisqu’en 2015 elle a utilisé sa célèbre robe verte de la maison de couture Versace, à partir de ce moment Google a décidé d’ouvrir son moteur de recherche d’images.

Les nouvelles générations ne connaissent sûrement pas l’histoire de Jennifer Lopez ainsi que leurs propres fans, mais sans aucun doute, sa musique est devenue la préférée de millions grâce au rythme et aussi en grande partie aux collaborations qu’elle a réussi à avoir. , comme c’est le cas de Shakira dans le Super Bowl et Maluma dans le lancement de plusieurs de ses singles ainsi qu’avec Pitbull.

Cependant, lorsque cette belle célébrité hollywoodienne a le plus brillé, c’est lorsqu’elle est seule, comme cela s’est produit avec sa vidéo officielle de l’un de ses plus récents singles. »Le matin“, où il a fait plus que soupirer ceux qui ont vu sa publicité et la vidéo elle-même.

Et est-ce JLo Il apparaît sans aucun vêtement dans plusieurs scènes en utilisant seulement quelques ailes, cela a sûrement fait que plus d’un de ses fans rejouent cette vidéo encore et encore, les images ont été partagées sur Instagram dans un compte non officiel, ce sont sûrement des admirateurs du chanteur qui partagé.

Quant à la petite amie actuelle de Ben affleck a sur son compte Instagram officiel, plusieurs publications qui font référence à “In The Morning”, apparaissant sans aucun vêtement ! Évidemment, il a pris grand soin du type de photos qu’il allait partager, afin que l’application elle-même ne supprime pas son contenu.

Comme dans sa vidéo officielle, il fait attention à ne pas trop en montrer, même s’il est évident qu’il ne porte rien, comme dans sa vidéo officielle il y a plus d’images assez coquettes, il est préférable de voir l’original pour pouvoir le voir dans le lien suivant :

La vidéo officielle publiée sur YouTube totalise plus de 5,2 millions de vues à ce jour, elle a été lancée il y a 6 mois sur sa chaîne, elle compte également 6 879 commentaires où sûrement plus d’un des internautes qui l’ont écrit déclarent leur amour et payent votre respecte avec vos messages graphiques.

Jennifer Lopez ressemblait à un ange avec ses ailes, même si elle ne portait rien, elle est toute belle et ses millions de fans le corroborent sans y penser à deux fois.

Quelque chose qui pour l’interprète de “Sur le plancher“Il est assez facile d’obtenir des soupirs massifs, malgré ses 52 ans, il continue de maintenir une silhouette exquise.

Sûrement le temps ou peut-être même plus depuis qu’elle a commencé sa carrière à 17 ans n’a cessé de faire de l’exercice jusqu’à aujourd’hui, tout le monde ne peut pas se vanter d’une silhouette comme la sienne et surtout qu’elle est connue pour être très dévouée à son physique.

Icône de la mode autant que de la musique, Jennifer Lopez a également gagné l’admiration des nouvelles générations qui apprécient aujourd’hui sa musique.