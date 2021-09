Jennifer Lopez atteint le Top 10 de Netflix alors que le film oublié refait surface

Avant que Jennifer Lopez ne soit connue pour des tubes comme “If You Had My Love” et “I’m Real”, la native de New York était une actrice très demandée. Lopez a fait ses débuts dans le divertissement avec un concert en tant que “Fly Girl” dans la série de sketchs comiques en direct In Living Color, mais en voulait plus. Elle a finalement décroché le rôle convoité de Selena Quintanilla-Perez dans Selena, mais même créer le buzz des Oscars n’a pas suffi. Lopez voulait être chanteuse mais a continué à jouer alors même que sa carrière musicale prenait de l’ampleur. Maintenant, l’un de ses rôles au cinéma presque oublié est disponible en streaming sur Netflix.

En 2005, Lopez a joué dans le film dramatique An Unfinished Life, basé sur le roman du même nom de Mark Spragg. Lopez joue aux côtés de Robert Redford et Morgan Freeman dans l’histoire d’un éleveur du Wyoming (Redford) qui doit réconcilier sa relation avec sa belle-fille (Lopez) et sa petite-fille qu’il ne connaît pas. La mère et la fille se présentent à l’improviste dans son ranch et demandent à rester avec lui et son meilleur ami handicapé et (Freeman).

Le film n’a rapporté que 18 millions de dollars contre un budget de 30 millions de dollars. Les critiques des critiques du film étaient mitigées, Rolling Stone le qualifiant de “solennité de drag-ass de ce drame familial turgescent qui vous rend fou”. Désormais, les abonnés Netflix peuvent regarder le film à leur guise. Le film est actuellement n°3 du Top 10 de la plateforme de streaming.