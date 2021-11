Jennifer Lopez aurait l’impression que la romance de Ben Affleck est « vraiment censée être »

Jennifer Lopez aurait l’impression que sa relation ravivée avec Ben Affleck est « vraiment censée être ».

Lopez et Affleck ont ​​passé du temps ensemble pendant les vacances de Thanksgiving alors que le chanteur faisait face à des semaines « intenses ».

Ben Affleck et Jennifer Lopez assistent à la première de « The Last Duel » le 9 octobre 2021 à New York. (Photo d’Astrid Stawiarz/. pour les studios du 20e siècle)

« Cela a été difficile pour elle d’être loin de ses enfants et de Ben », a déclaré la source à People. « Elle attend avec impatience une courte pause. »

Le couple se porte « très bien » malgré le temps passé à part car Lopez maintient un horaire de travail chargé. Lopez tourne le prochain film Netflix « The Mother » à Vancouver.

BEN AFFLECK DIT QU’IL EST » VRAIMENT HEUREUX » ALORS QUE LA RELATION AVEC JENNIFER LOPEZ DEVENUE SERIEUSE: » LA VIE EST BONNE «

Ben Affleck et Jennifer Lopez assistent à la 75e cérémonie des Oscars au Kodak Theatre le 23 mars 2003 à Hollywood. (Photo de Kevin Winter/.)

« Ils vont très bien », a déclaré la source. « Jennifer adore être avec Ben. Elle pense que c’est vraiment censé l’être. »

Le couple a passé l’été à profiter de la compagnie de l’autre lors de plusieurs vacances européennes. Lopez et Affleck ont ​​foulé le tapis rouge ensemble pour la première fois en tant que couple ravivé en septembre au Festival international du film de Venise pour la première de « The Last Duel ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Jennifer Lopez et Ben Affleck à New York le 25 septembre 2021. (Gotham/WireImage via .)

Les deux n’avaient pas foulé le tapis rouge ensemble depuis la première de « Daredevil » en 2003.

La star de « Hustlers » et le réalisateur d' »Argo » étaient auparavant fiancés depuis environ deux ans. Les deux se sont séparés en 2004, et Affleck a épousé plus tard l’actrice Jennifer Garner en 2005. Affleck et Garner, qui partagent trois enfants ensemble, ont divorcé en 2018.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lopez partage ses deux enfants avec son ex-mari Marc Anthony.