Jennifer Lopez bannie d’Espagne ? personne ne veut l’embaucher

Jennifer Lopez, la raison pour laquelle ils ne veulent pas « l’embaucher » | .

Être l’un des chanteurs le plus célèbre de la série, ce serait quelque chose de trop rare si personne ne voulait engager Jennifer Lopez pour donner des concerts n’importe où dans le monde, cependant il semble que cela se produirait précisément dans Espagne.

Dans toute présentation de la Diva du Bronx, elle a toujours tendance à remplir les lieux où elle est présentée, cependant il semble qu’elle ait eu une altercation il y a longtemps, c’est pourquoi il semble qu’elle soit « bannie » du célèbre pays.

Ceci à cause de Jennifer Lopez Il avait prévu de donner un concert pour 14 000 personnes à Fuengirola, sur la Costa del Sol Malaga, l’endroit où il se produirait était le parc du château de Marenostrum, ouvert 24 heures sur 24.

En plus des participants qui seraient présents audit concert, et comme il est courant en tout lieu lorsqu’un artiste de sa stature se produit dans un autre pays, la presse espagnole était prête à couvrir l’événement.

Jennifer Lopez, la raison pour laquelle ils ne veulent pas « l’embaucher » | AP Instagram

Dû au fait que Jennifer Lopez est une artiste internationale, il était plus qu’évident que son concert aurait un grand nombre de journalistes et de presse qui seraient très au courant de son concert pour pouvoir publier des notes importantes sur sa grande présentation.

Cependant, peu de temps avant le début du concert, selon le portail El Nacional, le promoteur de l’événement a partagé une déclaration dans laquelle ils regrettaient la gêne occasionnée, mais que le bureau de JLo avait indiqué que la presse accréditée ne serait pas présente. .

La presse convoquée était également incluse, de sorte qu’aucun d’entre eux n’a pu entrer dans l’événement.Face à ce refus, la presse espagnole s’est jointe d’un ton agacé, car elle ne comprenait pas pourquoi son accès était annulé pour mener à bien son travail.

En plus de ce désagrément, la célèbre comédienne, actuelle petite amie de Ben Afleck, comme elle est très connue, se présente toujours avec certaines exigences, la première que l’on ne sache où elle loge à côté de ses jumeaux Emme et Max.

Autre détail qui a peut-être déplu à certaines personnes, c’est que Jenny From The Block ne s’est pas présentée à sa balance et était également en retard d’une demi-heure pour son concert, lui laissant le temps pour les promotions de nouveaux projets au cinéma à faire sur ses écrans. .. et la télévision.

Malgré certains désagréments qui ont pu être présentés lors de son concert et son arrivée avec plus de 200 personnes pour sa production, les participants ont été ravis de sa présentation, ils ont attendu pendant des années son retour en Espagne.