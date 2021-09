Jennifer Lopez, Ben Affleck à la Mostra de Venise : Détails de la tenue – WWD

Enfin, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont arrivés.

Le couple a foulé le tapis rouge l’avant-dernier jour de la Mostra de Venise pour le dernier film d’Affleck, “The Last Duel”, dont il a également écrit le scénario. À ses côtés, Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer.

Adapté du livre du même nom d’Eric Jager, le drame historique, réalisé par Ridley Scott, se déroule dans la France du XIVe siècle et raconte l’histoire d’une femme qui a été violée par le meilleur ami de son mari. Son mari défie alors son ami et un écuyer à un procès au combat, qui devient finalement le dernier duel légalement sanctionné de l’histoire du pays.

Coiffé par Rob Zangardi et Mariel Haenn, Lopez portait une robe couture Georges Hobeika de sa collection automne 2021 et complétait le look avec un bracelet en diamant, des boucles d’oreilles et une bague de Cartier et des talons compensés Jimmy Choo en argent métallisé. Affleck portait un simple smoking noir terminé par un nœud papillon.

Jennifer Lopez et Ben Affleck posent pour les photographes à leur arrivée à l’avant-première du film “The Last Duel” lors de la 78e édition du Festival du film de Venise à Venise le 10 septembre 2021. Joel C Ryan/Invision/AP

Il s’agit de la première apparition du couple sur le tapis rouge depuis le rétablissement de leur relation en avril, peu de temps après que Lopez a mis fin à ses fiançailles avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez.

Les deux étaient ensemble de 2002 à 2004 et constituaient l’un des couples les plus animés du début de l’ère août, les tabloïds les qualifiant de « Bennifer ». Ils se sont fiancés en 2002 et avaient une date de mariage fixée à septembre 2003, mais il a finalement été reporté en raison de la forte attention médiatique. En janvier 2004, les deux ont annulé leurs fiançailles.

Jennifer Lopez et Ben Affleck arrivent le 9 février 2003 pour la première du film “Daredevil” au Mann Village Theatre de Los Angeles. Hubert Boesl/picture-alliance/dpa/AP Images

Lopez et Rodriguez ont commencé à sortir ensemble en 2017 et se sont fiancés en 2019, bien qu’ils aient dû reporter leur mariage deux fois en raison de COVID-19. En mars 2021, il a été rapporté que les deux annulaient leurs fiançailles, ce qui a amené le couple à publier une déclaration selon laquelle ils travaillaient dans le cadre de leur relation. En avril, les deux se sont finalement séparés.

Outre ses succès dans le divertissement, Lopez a également lancé une ligne de beauté à succès, appelée JLo Beauty, et est l’une des ambassadrices de la marque Coach. En janvier, elle s’est produite lors de l’investiture du président Joe Biden, où elle portait un look impeccable et entièrement blanc de Chanel.

