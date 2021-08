Jennifer Lopez cimente sa rupture avec Alex Rodriguez dans la mode moderne

Jennifer Lopez a finalement officialisé sa rupture avec Alex Rodriguez sur Instagram, effaçant toutes les références du joueur retraité de la MLB de son profil. La star des Hustlers a également abandonné Rodriguez. Le couple de célébrités, qui a assisté à l’investiture du président Joe Biden ensemble en janvier, a annoncé sa séparation en avril. Lopez a depuis évolué en retrouvant Ben Affleck.

Alors que Rodriguez a encore des preuves de sa relation avec Lopez sur sa page Instagram, Lopez a effacé son ardoise, note le New York Post. Même la photo de la bague de fiançailles que Rodriguez a offerte à Lopez en mars 2019 a disparu. Les photos du couple ensemble lors de l’inauguration de Biden ont également disparu de la page Instagram de Lopez. Lopez a toujours des photos d’elle-même de l’inauguration.

Lopez et Rodriguez ont commencé à sortir ensemble en février 2017 et se sont fiancés en mars 2019. Ils prévoyaient de se marier en 2020, mais ces plans ont été suspendus à cause du coronavirus. En mars, le couple a confirmé qu’il “travaillait sur certaines choses” après que les médias ont commencé à signaler que leur relation était en difficulté. En avril, les deux ont annoncé leur séparation.

“Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester”, ont-ils déclaré dans une déclaration conjointe à Today.com le 15 avril. “Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. Nous Je me souhaite le meilleur les uns pour les autres et pour nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui nous ont envoyé des mots gentils et leur soutien.”

Peu de temps après la séparation, Lopez a recommencé à sortir avec Affleck et ils ont ravivé leur romance. Lopez a célébré son 52e anniversaire le 24 juillet en confirmant la relation. Elle a partagé une galerie de photos, la dernière photo montrant le couple en train de s’embrasser. Affleck et Lopez se sont rencontrés pour la première fois en 2001 lors de la création de Gigli et se sont fiancés fin 2002, mais se sont séparés début 2004.

Plus tôt cette semaine, il semblait que Lopez et Affleck se préparaient à faire un grand pas. TMZ a publié des photos des deux à la recherche d’un logement à Los Angeles, visitant même un domaine de Beverly Hills avec un prix demandé de 85 millions de dollars. Ils auraient également visité le domaine de Toluca Lake qui appartenait autrefois à Bob Hope et qui est évalué à 40 millions de dollars. Lopez possède une maison à Bel-Air, tandis qu’Affleck vit dans les Pacific Palisades.

Pendant ce temps, Alex Rodriguez a été vu avec Malanie Collins, une journaliste de la NFL pour CBS Sports. Elle anime également les émissions Big Break et Driver vs. Driver de Golf Channel. Rodriguez et Collins ont été vus célébrant son anniversaire avec leur famille et leurs amis à Ibiza.