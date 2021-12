Jennifer Lopez clarifie ce qu’elle pense des commentaires d’Affleck de son ex

Ben Affleck parle de tout, mais pas de Jennifer Lopez 0:50

. – Jennifer Lopez ne ressent que de l’amour pour Ben Affleck.

La chanteuse, actrice et femme d’affaires a déclaré au magazine People qu’elle n’était pas dérangée par les commentaires de son petit-ami sur le fait d’être « piégé » dans son mariage avec Jennifer Garner.

« Cette histoire n’est tout simplement pas vraie », a déclaré Lopez. « Ce n’est pas ce que je ressens. » Elle a ajouté: « Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que parent, coparentalité et en tant que personne. »

Garner et Affleck ont ​​été mariés pendant 10 ans, se terminant en 2018. Affleck était fiancée à Lopez avant d’épouser Garner et a eu trois enfants avec elle.

Affleck a reçu des critiques pour une interview qu’il a donnée à Howard Stern, dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait « piégé » dans son mariage avec Garner, ce qui l’a amené à boire de l’alcool.

Affleck a tenté de clarifier ses propos dans une interview avec Jimmy Kimmel, affirmant que ses propos avaient été manipulés.

« Il m’a fait passer pour le pire, le plus insensible et le plus stupide des gars horribles. » Elle a ajouté: « Je n’ai jamais voulu que mes enfants pensent que je dirai jamais un gros mot sur leur mère. »