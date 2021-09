Sans aucun doute le chanteur, actrice et la femme d’affaires Jennifer Lopez continue d’être l’une des célébrités préférées des internautes, surtout lorsqu’elle exhibe son silhouette exquise.

Jennifer Lynn Lopez nom complet de l’interprète vedette de “Sur le plancher“Elle a réussi à exceller non seulement dans les industries du cinéma et de la musique, mais aussi en tant que femme d’affaires et mannequin.

Précisément ce dernier en raison de sa propre carrière où il a eu l’occasion de promouvoir des marques importantes précisément en raison de la musique ou des films auxquels il participe.

Ses années de carrière lui ont valu une telle popularité que même les grandes marques, notamment les grandes maisons de couture, se disputent pour avoir Jennifer Lopez comme son image, sachant que tout produit ou marque dont elle fait la promotion se vend à des millions.

Son compte Instagram a été son meilleur allié (vous la trouvez comme jlo) comme moyen de promotion non seulement auprès des autres, mais également auprès de votre propre marque, image et produits.

Jennifer Lopez couvre ses charmes avec juste ses cheveux ! | .

Pour preuve, ses propres fans profitent de son contenu pour le partager sur d’autres comptes qui lui sont dédiés avec beaucoup d’amour et d’admiration, comme cela s’est produit avec ce flirt. photo où elle pose dans une sorte de pull énorme.

Jennifer est assise sur un banc rouge avec un fond noir qui a quelques lettres tout au long de l’image dans une teinte rouge aussi, mais un peu plus discrète en raison du projecteur d’en haut qui illumine la belle actrice.

Avec ses jambes exposées, cette pièce est ouverte par l’avant, laissant ses charmes supérieurs en vue, car cette Lopez les a recouverts de ses propres cheveux afin qu’ils ne soient pas visibles à moins que vous ne prêtiez une attention particulière.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

D’après ce qu’il est possible de distinguer dans la partie inférieure, ledit vêtement pourrait avoir une extension vers le bas, comme une sorte de body, il a également une capuche qui a une porte, la femme d’affaires coquette et pour harmoniser cette photo fantastique elle était accompagnée d’un paire de baskets argentées à paillettes.

Le style qu’elle utilise habituellement pour ce type de tenue sont des baskets fermées à talons hauts. Il ne fait aucun doute que Jennifer Lopez est à la hauteur de son surnom de “La Diva du Bronx“.

Pour accompagner et combiner un peu avec la scène qui l’entourait, JLo portait une teinte de rouge à lèvres en rouge.

Marlène Perez

J’ai commencé dans le portail Show News en août 2019 avec des fonctions telles que la rédaction de notes, le choix de contenu pour les réseaux sociaux Show News tels que Facebook et Twitter ; J’ai un diplôme en droit et aussi en design graphique, je suis constamment mis à jour dans le but de fournir un meilleur contenu qui plaira aux utilisateurs en suivant des cours ou en recherchant des nouvelles de spectacles pertinents, je me spécialise dans les notes sur les influenceurs, la musique, le cinéma, les célébrités et tout ce qui touche au divertissement ainsi qu’aux tendances ; Certaines des formations que j’ai suivies sont les suivantes : cours de référencement pour tous suivis en juin 2020, cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, cours sur les outils de vérification en juillet 2020, cours Google Trends en avril 2020 et cours Google Earth en mars 2020.

