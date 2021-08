Jennifer Lopez de Marry Me parle de chanter pour le premier film depuis son tour révolutionnaire en tant que Selena

in

Marry Me lui-même a une prémisse très rom-com. Nous avons également eu un premier aperçu du film lors du panel Universal. Dans ce document, Jennifer Lopez joue un chanteur qui se prépare à épouser son beau devant un public lorsque la nouvelle est annoncée qu’il l’aurait trompée. Sous l’impulsion du moment, elle voit un homme dans le public avec un signe “Marry Me” et décide de l’épouser à la place. Les deux viennent de mondes différents, mais ils décident de voir s’il y a quand même un lien et s’ils peuvent le faire ensemble sous les projecteurs sur le long terme.