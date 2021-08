Jennifer Lopez déboutonne ses boutons et ouvre pour les réseaux | PA

Sans aucun doute Jennifer Lopez est une icône de la musique et de la mode et cette fois, la Diva du Bronx a brillé plus pour ce qu’elle ne portait pas que pour ce qu’elle portait. Jennifer lynn lopez est allée plus loin dans sa tenue et a décidé de déboutonner ses boutons.

La chanteuse portoricaine a non seulement osé défaire les boutons de sa chemise, mais l’a aussi un peu ouverte pour révéler l’absence d’intérieurs, les réseaux sociaux n’ont pas attendu l’image.

La belle JLo elle a choisi de poser devant la caméra un joli short court avec un imprimé couleur et des baskets assorties, ses belles jambes exhibaient dans toute leur splendeur ; cependant, c’était la partie supérieure qui attirait les regards.

L’actrice a également choisi une chemise à manches longues blanche unie pour compléter son image, JLo n’a pas fermé ses boutons et a laissé le vêtement entrouverte, révélant suffisamment de ses charmes.

L’interprète de On the Floor a complété son image avec ses cheveux parfaitement rassemblés en une queue de cheval haute, la même avec laquelle elle a posé pour aboutir à quelques photographies qui ont enchanté ses followers.

Le couple Ben Affleck a collectionné les succès et les fans du monde entier et chaque pas qu’ils font est une nouvelle. Les gros titres ont récemment parlé d’un engagement à venir entre elle et Ben.

Les paparazzis ont surpris le bel acteur en train de regarder des bijoux, ce qui se prêtait à indiquer qu’il serait à la recherche d’une nouvelle bague de fiançailles pour JLo ; cependant, il y a ceux qui assurent que ce n’était pas la raison de leur visite.