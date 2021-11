Jennifer Lopez demande des extravagances pour toutes ses tournées

Jennifer Lopez, les extravagances qui devraient être sur vos tournées | .

La chanteur et l’actrice Jennifer Lopez que tout le monde appelle La Diva del Bronxs, pour une bonne raison, car cette beauté d’origine portoricaine a certains « demandes extra-gavées« Lors de tournées internationales qui doivent être respectées à la lettre.

Certaines de ces exigences sont quelque peu extravagantes, mais pour beaucoup la célèbre célébrité Jennifer Lopez ça vaut le coup, alors ils essaient d’être pleinement épanouis.

Comme vous le savez bien, JLo est connue internationalement et tout au long de sa carrière, qui totalise à ce jour 35 ans au total, elle a eu l’opportunité de faire des tournées internationales réussies, donc avec le temps, elle a tendance à avoir certaines exigences comme tout artiste de sa taille. .

Cela peut vous intéresser: Paulina Rubio parle de sa rupture d’amitié avec Thalía

Après cette pandémie, la petite amie actuelle de Ben Affleck s’apprête à revenir régulièrement sur scène, même si elle a eu quelques présentations tout au long de l’année, elle n’a pas été comparée à ses tournées habituelles.

Jennifer Lopez, les extravagances qui devraient être sur vos tournées | PA

Nous aurons sûrement bientôt le plaisir et le plaisir de pouvoir la voir plus régulièrement et de présenter son spectacle en direct spectaculaire.

Certaines des demandes que cette belle chanteuse américaine a faites varient de l’agencement de sa chambre et du cadre ainsi que les outils nécessaires pour continuer sa routine d’exercice.

Il est dit que Jennifer Lopez Elle a demandé à avoir une baignoire avec de l’eau minérale, afin que son corps puisse être hydraté, en plus de certaines rumeurs selon lesquelles elle a ses propres draps, qui ont plus de 250 fils, ils sont sûrement extrêmement doux.

Il semble que JLo soit fasciné par les bougies blanches, donc dans chacune des pièces où il arrive il devrait toujours y en avoir quelques-unes, la couleur blanche est sans aucun doute sa préférée.

Comme prévu, il a demandé du matériel d’exercice ainsi qu’un chef personnel et un vigneron, qui est une personne chargée de sélectionner les boissons à base de raisin.

Le menu préféré du service d’étage de Jennifer Lopez se composerait également de biscuits aux pépites de chocolat fraîchement sortis du four, ainsi que de tranches de jambon biologique, qui doivent être finement tranchées et également accompagnées de mayonnaise Hellman’s.

Pour une célébrité comme La Diva del Bronxs, ces exigences sont le résultat de son travail acharné en tant qu’actrice et chanteuse, c’est sûrement quelque chose qu’elle mérite plus que ça parce qu’elle travaille dur et pense sûrement qu’elle devrait toujours se livrer.