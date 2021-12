Jennifer Lopez détrône Yanet García d’un grand yacht

Jennifer Lopez renverse Yanet García avec le « boom boom » | PA

L’un des attributs physiques les plus célèbres de Jennifer Lopez est sans aucun doute ses courbes qui se détachent de l’arrière et ce sont exactement celles-ci que lorsqu’elle a regardé depuis un énorme yacht, elles ont fait tomber Yanet García elle-même.

JLo Comme elle est également connue dans le monde entier, La Diva del Bronx a laissé les internautes sans voix avec quelques photographies sur les réseaux sociaux dans lesquelles sa silhouette et son « boum boum » sont définitivement devenus les protagonistes.

La star de Marry Me et chanteuse de stature internationale a décidé de faire d’un voyage en yacht exquis quelque chose d’aussi exquis pour ses partisans, c’est pourquoi elle a été capturée dans deux poses qui ont immédiatement volé des soupirs.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez et les photographies qu’elle ne veut pas que vous voyiez

Pour l’occasion, le spectaculaire Jennifer Lopez Elle a choisi un tout petit maillot de bain deux pièces de couleur jaune, qui ressortait parfaitement sur sa peau bronzée et était très bien accepté par ses followers pour avoir laissé beaucoup de place à l’actrice en vue.

La star de On the floor portait ses cheveux blonds assez décontractés et son visage complètement naturel avec d’énormes lunettes de soleil soulignant son style glamour qu’elle n’a jamais négligé.

ADMIREZ LA BEAUTÉ DE JLO ICI

Jennifer Lopez renverse Yanet García avec le « boom boom ». Photo : AP.

Jennifer Lopez a posé comme une professionnelle du mannequinat, la même qu’elle est devenue au fil du temps de face et de face, appuyée sur un siège du yacht, mettant complètement sa silhouette en valeur pour la caméra.

JLo s’est caractérisé par son aspect vraiment spectaculaire même après le passage du temps, bien qu’il y ait parfois eu des photographies qui cherchent à démystifier son énorme beauté que nous observons sur ses réseaux sociaux.

Certaines photos présumées de paparazzi ont suggéré que la chanteuse n’avait pas l’air aussi tonique que nous la voyons dans ses vidéos et ses photos ; Cependant, il y a ceux qui insistent sur le fait qu’ils peuvent être manipulés voire pris sous le pire des angles pour donner de quoi parler de la star.

Jennifer Lopez Elle se positionne comme l’une des femmes les plus talentueuses, les plus réussies et les plus belles du show-business et il lui serait très difficile de perdre cette place qu’elle a réussi à atteindre avec d’énormes efforts et des années d’expérience. Sans aucun doute, JLo est l’une des plus grandes divas de tous les temps et son travail perdurera longtemps sur scène et sur grand écran.