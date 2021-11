Jennifer Lopez devient franche à propos de son remariage au milieu de la romance de Ben Affleck

Jennifer Lopez croit toujours au bonheur pour toujours ! La star, qui incarne une mariée superstar dans sa nouvelle comédie romantique Marry Me, s’est confiée à Hoda Kotb lors de l’émission TODAY de jeudi sur la possibilité de redescendre l’allée maintenant qu’elle est de retour avec l’ancien fiancé Ben Affleck.

« Je ne sais pas, ouais, je suppose. Vous me connaissez, je suis un romantique », a déclaré Lopez. « Je l’ai toujours été. J’ai été marié plusieurs fois. Ouais, je crois toujours au bonheur pour toujours, c’est sûr, à 100%. » La gagnante des Grammy a été mariée trois fois auparavant – à Ojani Noa de 1997 à 1998, à Cris Judd de 2001 à 2003, et à Marc Anthony, avec qui elle partage les jumeaux de 13 ans Max et Emme, de 2004 à 2014. Lopez a également été précédemment fiancé à Affleck de 2002 à 2004 puis à Alex Rodriguez de 2019 à 2021.

Malgré ses expériences passées avec la romance, Lopez ne se laisse pas blaser. « Écoutez, si vous ne pouvez pas rire de vous-même et le prendre comme ça vient, je ne pense tout simplement pas à ces choses », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression d’être un être humain comme tout le monde. J’ai eu des hauts et des bas. J’ai fait des erreurs. Je suis vraiment fier d’où je suis arrivé dans ma vie, de qui je suis en tant que personne, en tant que maman, et en tant qu’acteur, en tant qu’artiste. Ouais, c’est bon, tout le monde a ça. »

Lopez et Affleck ont ​​déclenché une conversation sur leurs fiançailles depuis qu’ils ont ravivé leur romance plus tôt cette année après avoir mis fin à ses fiançailles avec Rodriguez. Affleck a admis dans une interview accordée à AdWeek en septembre qu’il était « émerveillé » par sa petite amie après ses trois décennies à Hollywood. « Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde. Tout au plus, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui touchent les gens. Jennifer a inspiré un grand nombre de personnes à sentir qu’elles ont une place à la table dans ce pays, » a-t-il dit à propos de son impact en tant que femme de couleur dans l’industrie du divertissement. « C’est un effet que peu de gens ont eu au cours de l’histoire, un que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux que soutenir et admirer avec respect. »