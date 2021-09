Jennifer Lopez dit qu’elle n’appartient pas à Hollywood, se sent comme une étrangère

Jennifer Lopez partagé quelque chose d’assez choquant qui à première vue semble ridicule, mais quand on y pense, on comprend – elle dit qu’elle se sent comme une étrangère à Hollywood.

J Lo est présenté dans une nouvelle vidéo sur sa page Instagram J Lo Beauty. Alors qu’elle faisait la promotion de ses produits pour Sephora, elle a parlé de son séjour à Tinseltown, avouant qu’elle a souvent l’impression qu’elle n’appartient pas à Hollywood.

En apparence, cela semble absurde … elle a 30 films en boîte, mais elle a dit qu’elle se sentait comme “une étrangère”.

Ben’s GF a déclaré: “Je pense que pour moi, je sais qu’il est important que nous nous sentions tous à notre place, euh, et comme la plupart des gens, il y a tellement de fois dans votre vie où vous vous sentez comme un étranger, je me sens comme ça dans Hollywood parfois.”

Maintenant, elle pourrait décharger ses sentiments parce qu’elle n’était pas nominée pour “Hustlers”, ce qui était un peu surprenant, donnant un sérieux buzz aux Oscars. Tyler Perry est allé aux Oscars, affirmant qu’elle méritait amplement une nomination.

Il y a beaucoup de gens qui sont de grandes stars qui ne sont pas embrassés par le centre d’Hollywood … et c’est clairement de la jalousie et de l’ego. Dans le cas de JLo, elle obtient plus de publicité que n’importe qui pour les choses qu’elle fait hors plateau et les personnes avec lesquelles elle sort, et cela agace probablement les autres acteurs qui n’obtiennent pas l’éclat qu’elle fait.

En fin de compte… laisser tomber cette pépite aide probablement les ventes de ses produits de beauté, donc cela prouve simplement qu’elle est une spécialiste du marketing de catégorie A !

