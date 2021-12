Jennifer Lopez dit qu’elle vit dans une pression constante pour la gloire

Et c’est précisément de cela qu’il s’agit épouse-moi. À propos d’une superstar qui est sur le point de se marier, découvre l’infidélité de son partenaire et décide d' »essayer quelque chose de différent » car habituée à être une célébrité, elle n’avait jamais eu l’occasion de faire des choses « normales » comme un bal de promo.

Sans aucun doute, l’histoire ressemble un peu à la vie de J Lo et c’est pourquoi il a accepté de le faire. « Nous voulions montrer cela. Pas seulement une célébrité mais aussi un être humain », a assuré la femme d’affaires.

JLo vit sous la loupe constante des paparazzi et à l’époque, la relation avec Ben Affleck en était affectée. (Pascal Le Segretain / .

)

La petite amie de Ben affleck Elle a la reconnaissance des personnes qui lui sont proches et connaît leur façon de travailler. « On a toujours vu sa vie brillante qui semble parfaite », a reconnu le réalisateur du film, Kat coiro. Et il a souligné la raison de son admiration pour Lopez. « Il fait toujours quelque chose. Elle travaille dur autant physiquement que mentalement et cela peut être épuisant mais elle a un grand talent qui ne lui permet pas de baisser les bras », a expliqué le cinéaste.