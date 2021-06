Jennifer Lopez embrasse Ben Affleck devant ses enfants

. Jennifer López embrasse Ben Affleck devant ses enfants et se fait agresser dans les réseaux

Jennifer López est dans l’œil du cyclone, cette fois à cause de la façon dont elle a géré sa vie amoureuse, après avoir mis fin à sa relation de plusieurs années avec l’ancien joueur Álex Rodríguez.

Et c’est qu’une vidéo de paparazzi captée dans la ville de Los Angeles, fait la Diva du Bronx est désormais le bouche à oreille, par ces fans qui ne voient pas avec de bons yeux que la chanteuse s’embrassait avec son nouveau partenaire, son ancien fiancé de nombreuses années, l’acteur Ben Affleck, devant ses enfants : Max et Emme.

Dans le clip controversé, l’interprète de “Let’s Get Loud” est vue dans une attitude très affectueuse avec celui qui était son fiancé il y a plus de dix ans, puis Max et Emme sont vus dans la même scène.

Le clip original provient du site Page Six, et a également été montré par le compte Instagram “Escándalo”, sous le message : “Voici comment #Ben & #Jlo ont été capturés à Malibu, Californie hier ❤️😍 et les enfants du chanteur !!!”.

Les critiques de J.Lo assurent que bien qu’ils ne soient personne à s’impliquer dans la vie amoureuse de la chanteuse, ils ne considèrent pas qu’elle envoie un bon message à ses enfants, en l’embrassant et en exhibant son affection et ses caresses devant elle. enfants, alors qu’ils n’ont que quelques mois se sont écoulés depuis la fin de sa relation avec Álex Rodríguez, qui était présent comme le beau-père des petits, très actif et dévoué, selon l’actrice elle-même.

« Comme c’est moche », « cette femme ne sait pas respecter ses enfants », « J.Lo ne peut pas vivre sans homme » et « quel exemple donne-t-elle à ses enfants » sont quelques-uns des messages qu’ils ont exprimés. Les internautes, après avoir vu la vidéo paparazzi des baisers avec Affleck.

D’autres followers du New Yorker ont répondu avec fureur sur le propre compte Instagram de l’artiste et ont pris la défense de l’ancien joueur des Yankees et ont même offensé son nouvel amour : “Je n’arrive pas à croire que tu passes si vite d’un Arod élégant à un alcoolique, fumeur et désordonné »,« Pauvre Alex, tu ne l’as jamais aimé et tu as joué avec lui »et« Aha maman, tu ne l’as pas pleuré ».

En plus de l’agacement que cela causait aux fans de voir J.Lo s’embrasser devant ses enfants, d’autres lui ont lancé des fléchettes pour ne pas avoir attendu un moment avant de s’impliquer dans une parade nuptiale, alors qu’en février dernier, il parlait à merveille de qui il parlait. comme son « macho » et à qui elle a dédié une mer de messages criant qu’elle était très amoureuse.

Le jour de la Saint-Valentin, J.Lo a rendu hommage à son fiancé d’alors et a déclaré: “Février est notre mois spécial… notre mois anniversaire… Nous nous sommes revus pour la première fois le 1er février… la première fois que nous sommes sortis ensemble, c’était deux jours plus tard. ça n’a pas été un jour où nous n’avons pas été ensemble ou parlé… tu me fais rire… j’aime ton sens de l’humour méchamment drôle… et comment tu essaies toujours de rendre chaque pièce dans laquelle tu entres plus joyeuse… je t’aime toi… tu es ma drôle de valentine ».