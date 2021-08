Jennifer Lopez épate dans sa tenue D&G de Venise ! | .

Une fois de plus le chanteuse et actrice Jennifer Lopez a réussi à attirer l’attention, grâce à une tenue florale magnifique et particulièrement frappante de la marque Dolce et Gabbana, ses fans étaient ravis de lui car il nous rappelait la Renaissance et aussi l’époque victorienne.

Apparemment, le propriétaire de JLo Beauté Cela le fascinait aussi car il lui fait beaucoup de promotion depuis qu’il l’a lancé sur ses réseaux sociaux.

Depuis cinq heures que la célèbre célébrité hollywoodienne a partagé la première publication sur son Instagram en plus de ses stories, ces publications sont justement divisées en ses stories et son feed.

C’était la première de ses histoires qu’il commençait à partager du contenu lié à cette tenue frappante et sûrement chère, il y a 7 heures, il est apparu sans une goutte de maquillage, il ne portait que la magnifique coiffe qu’il portait sur la tête, c’était un sorte de diadème et couronne.

Sa tenue était entièrement faite d’imprimés floraux, chacun des éléments qu’elle portait avait une certaine caractéristique qui le rendait unique, mais en les assemblant tous, nous avons fini par voir une œuvre d’art complète.

Son sommet avait des pierres qui formaient de petites fleurs, celles-ci se démarquaient immédiatement car, étant le plus petit élément, elles sautaient immédiatement à la vue précisément à cause du matériau à partir duquel elle était fabriquée et de la texture que ces éléments lui donnaient.

Son pantalon arrive au-dessus de la taille le design est connu sous le nom de “jeans skynny” car il est conçu pour être serré aux jambes, la base est noire et a un motif de plusieurs fleurs, le même type de fleur de différentes couleurs, il y en a roses, lilas et de nombreuses feuilles vertes.

Jennifer Lopez Il porte également une cape verte assez longue qui a des épaulettes et un col haut, qui n’est boutonné que jusqu’au cou, comme son pantalon a un imprimé de fleurs, mais un peu plus dispersé, pour que le design ne soit pas saturé.

Sans aucun doute, Jennifer nous a rappelé les célèbres peintures qui sont apparues à partir de la Renaissance, y compris les modèles de robes de l’ère victorienne.

La maison de couture italienne qui a conçu la robe ne se limite pas seulement à la fabrication de vêtements, bien qu’au début ce furent ses débuts, mais aujourd’hui on trouve aussi des parfums, des accessoires, des restaurants et autres.