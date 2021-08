Jennifer Lopez est capturée sur la plage avec des charmes de l’extérieur | Instagram

Il y a quelques semaines, quatre images ont été partagées sur Internet où Jennifer Lopez apparaît portant la silhouette exquiseA cette occasion, elle portait un maillot de bain plutôt petit qui nous montrait parfaitement sa belle silhouette comme elle l’a fait en d’autres occasions.

La belle femme d’affaires, chanteuse et actrice de 52 ans est l’une des célébrités les plus connues aux Etats-Unis, sa carrière remontant à 1986, après 35 ans sa popularité reste latente et continue de croître encore plus.

Les images ont été partagées sur un compte Instagram dans une seule publication, vous pouvez voir quatre photos avec le même Maillot de bain, juste à des angles différents.

C’était le 10 juillet le jour où cette publication a été partagée sur un compte dédié au partage de contenu uniquement de la chanteuse d’origine portoricaine.

Jennifer Lopez portait un maillot de bain deux pièces de couleur lavande, il atteint ses hanches et à certains endroits, il a de petits volants qui donnent une touche coquette à la femme d’affaires qui le possède. Nuyorican votre société de production télévisuelle et cinématographique.

Dans les deux pièces on voit les petits volants des pièces qu’il porte, le premier près des hanches et dans la partie supérieure du côté intérieur du vêtement supérieur, avec quelques fils qui sont noués par derrière on peut le remarquer dans le dos qu’ils sont extrêmement étroits.

Sur son propre compte Instagram où elle compte plus de 165 millions de followers, la chanteur interprète de “Sur le plancher“Il publie du contenu où il apparaît montrant sa silhouette comme sur ces photos, mais à certaines occasions, les paparazzis ont tendance à prendre des photos dans lesquelles JLo est montré naturel sans autant de retouches.

Alors que dans ses photos sur les réseaux sociaux, il a tendance à avoir l’air parfait grâce aux modifications apportées par son équipe avant de les publier sur Instagram ou Twitter.

Bien que beaucoup de ses photos apparaissent avec des retouches, la réalité n’est pas loin de la fiction, il n’y a donc pas beaucoup de différence entre le contenu partagé par son équipe et avec les photos des paparazzi.

D’après ce que l’on peut voir sur l’image, l’ex-femme de Marc Anthony profite de la plage, près d’elle il y avait des chaises longues, à l’arrière-plan il y avait un mur de pierre avec quelques plantes au fond.

La chanteuse et actrice venait sûrement de quitter la plage en profitant un peu de la mer, dans les quatre images on voit à peine que sur le lit qui était à côté d’elle il y avait une personne assise, en fait c’est un homme, ça ne serait pas être un C’était une surprise qu’à cette époque, il était encore un partenaire d’Álex Rodríguez parce que l’image ne semble pas actuelle.

Au début de l’année, le couple qui était déjà fiancé a décidé de se séparer, étant la chanteuse et actrice elle-même qui a partagé une déclaration sur ses réseaux sociaux où elle a mentionné qu’après quatre ans, ils finissaient tous les deux par être de très bons amis.

Peu de temps après, il a été vu avec l’acteur Ben affleck, qui était sa compagne il y a 17 ans et maintenant qu’ils sont à nouveau en couple, les internautes sont plus que ravis car Bennifer ils se sont remis ensemble pendant des années.

Récemment, il a été partagé que Jennifer et Ben étaient en vacances en Europe, profitant de l’occasion pour célébrer leur 52e anniversaire à côté de ce qui pourrait sans aucun doute être l’amour de leur vie, ils profitent sûrement du temps pour récupérer les années où ils n’étaient pas ensemble .