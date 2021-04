Jennifer Lopez est celle qui a rompu ses fiançailles avec Alex Rodriguez

Le plus qu’ils en parlaient, et seulement en passant, c’est qu’ils s’étaient rendu compte qu’ils se comprenaient mieux en amis qu’en couple.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. (© .Images 1020485658)

Maintenant, une amie présumée de la diva du Bronx a brisé le silence pour révéler qu’elle aurait donné plus d’importance que ce qui avait initialement transpiré aux rumeurs qui liaient l’ancien joueur de baseball à Madison LeCroy, l’une des stars de l’émission de téléréalité américaine “ Southern Charm ” .

Apparemment, Jennifer ne sentait pas qu’elle pouvait faire confiance à Alex malgré le fait que son supposé amant avait assuré que tout ce qui avait existé entre eux à un moment donné au cours de la dernière année n’était jamais arrivé au plan physique, et finalement c’est l’actrice et la chanteuse qui le feraient. ont pris la décision de rompre leurs fiançailles car il y avait trop de problèmes non résolus pour penser à un mariage.