Jennifer Lopez est exposée par les fans, tout est sorti ! | .

Malgré le fait que le chanteur constamment, actrice et la femme d’affaires Jennifer Lopez s’occupe des moindres détails de ses photographies et vidéos, cette fois elle a été dénoncée par certains internautes qui ont trouvé une énorme erreur et c’est qu’elle est apparue avec l’étiquette à l’extérieur.

Pour cette belle célébrité de la pop music et star d’Hollywood, elle aurait fini par se ridiculiser sur quelques photos aussitôt partagées sur les réseaux sociaux et qui circulent aujourd’hui partout sur Internet.

Jennifer Lopez Elle s’est démarquée non seulement dans le monde de la musique et du cinéma, mais aussi dans le monde de la mode, elle a eu l’occasion de poser et de porter des vêtements d’importantes maisons de couture.

Lire aussi : Eiza González épouse Paul Rabil, après 6 mois de relation

Tout comme c’est arrivé avec sa tenue entièrement fleurie de Dolce et Gabbana, il y a quelques jours, il a publié plusieurs photographies où il était montré avec cette tenue impressionnante.

Les images qu’elle a partagées sur son compte Instagram officiel sont splendides, elles captivent tous ceux qui les voient et inspirent les autres non seulement à créer mais aussi à vouloir utiliser la même chose qu’elle porte, avec une longue cape, un pantalon et un petit haut JLo en ont laissé plus d’un la bouche ouverte.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez montre ses courbes dans un micro maillot de bain vert

Le problème était quand dans d’autres vidéos et photos certains médias, pour être précis, le programme d’El Gordo et de La Flaca a immédiatement remarqué que quelque chose n’allait pas avec ladite tenue, mais elle avait toujours l’air parfaite.

Il s’avère que l’impressionnante cape verte, imprimée de fleurs roses que l’interprète de “Sur le plancher“Il y avait l’étiquette dessus parce qu’apparemment quelqu’un a oublié de l’enlever, comme l’a commenté la publication dudit programme sur Instagram.

À lire aussi : Belinda soulève sa jupe et montre au-delà de ses jambes

Apparemment, ce n’est pas le seul média qui l’a remarqué car sur Twitter, ils ont commenté qu’à la fête de la mode à Venise, la star de Hustlers n’avait pas remarqué ce petit détail lorsqu’il a été capturé.

Cependant, c’est quelque chose qui pourrait certainement être pardonné pour la belle célébrité d’origine portoricaine, puisque cette petite minute pourrait arriver à n’importe qui, que vous soyez une personnalité célèbre ou non.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Sur Twitter, loin d’avoir prêté attention à ce détail insignifiant, ils se sont encore plus concentrés sur le fait que Jennifer Lopez était plus que belle, elle ressemblait à un portrait de l’époque victorienne ou peut-être de la Renaissance comme si elle était une reine moderne.