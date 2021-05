Jennifer Lopez est généreuse envers Ben Affleck: «Ben est drôle! Il a toujours l’air plutôt bien aussi ” ⋆ .

Jennifer Lopez couvre le numéro de mai d’InStyle, dans une interview qui a été menée il y a des mois, alors qu’elle pensait qu’elle ferait la promotion de Marry Me en ce moment. La sortie de ce film a été retardée jusqu’en février 2022, mais il est clair que les profils du magazine de Jennifer sont toujours en cours de publication. Page Six a fait un gros problème sur la façon dont Alex Rodriguez n’était pas cité, ni même mentionné, dans ce profil de couverture. Ce qui est assez drôle, car ce profil de couverture est devenu un signe avant-coureur pour les fiançailles de J-Rod et c’est assez incroyable – peu de temps après la sortie de la couverture, J-Rod était terminé et Jennifer et Ben Affleck ont ​​recommencé à traîner. Vous pouvez lire l’article de couverture ici. Quelques points forts:

Qui est à l’origine de «J.Lo»: «Le nom J.Lo vient de [the late rapper] Heavy D.Il venait en studio pour mon premier album [On the 6, 1999] et je m’appelais Jenny-Lo, Jennifer-Lo ou J.Lo.Lorsque je faisais mon deuxième album, j’ai décidé de l’appeler J.Lo [2001], et je crois que c’est là que ça a vraiment collé!

Ben Affleck sur Jennifer: «Je pensais avoir une bonne éthique de travail, mais j’étais complètement émerveillée et époustouflée par ce qu’elle s’était engagée à faire jour après jour, le sérieux avec lequel elle prenait son travail, la façon calme et dévouée dont elle s’acquittait pour l’accomplir. objectifs, puis comment elle reviendrait et redoublerait d’efforts. Elle reste, à ce jour, la personne la plus travailleuse que j’ai rencontrée dans ce domaine. Elle a un grand talent, mais elle a également travaillé très dur pour son succès, et je suis tellement heureux pour elle qu’elle semble, enfin, obtenir le crédit qu’elle mérite.

Affleck sur la beauté de Jen: «Où gardez-vous la fontaine de jouvence? Pourquoi as-tu la même apparence qu’en 2003 et on dirait que je suis dans la quarantaine… au mieux? »

Jen sur ses secrets de beauté: «Je n’en ai pas [beauty] secrets sauf JLo Beauty – et je les donne tous à tout le monde avec chaque produit. Ben est drôle! Il a toujours l’air plutôt bien aussi. Je pense aussi que je suis dans la meilleure forme de ma vie. Dans la vingtaine et la trentaine, j’avais l’habitude de m’entraîner, mais pas comme je le fais maintenant. Ce n’est pas que je travaille plus; Je travaille juste plus dur et plus intelligemment. Et cela ne me prend pas autant de temps que par le passé. Je le fais plus pour ma santé que pour mon apparence, ce qui est drôle. Lorsque vous faites les choses pour les bonnes raisons, vous êtes en fait mieux!

Être une maman qui travaille: «C’est difficile pour n’importe quelle maman qui travaille. Vous vous sentez coupable chaque fois que vous devez travailler et que vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants. C’est un équilibre et je fais de mon mieux. Peu importe si je suis sur place ou si je suis à la maison avec eux – nous communiquons, nous rions et nous passons du temps ensemble. Et parfois je leur demande même de se brosser les dents, d’aller au lit pour aller à l’école, tout ce que vous avez à faire. Je ne peux pas commencer à énumérer ce que mes enfants m’ont appris sur moi-même. Je devrais écrire un livre entier à ce sujet.